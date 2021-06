Inglaterra: conheça as locações usadas no filme Cruella

Redação

Lançado em 28 de maio, o filme Cruella conta a origem da famosa vilã da Disney. O longa se passa nos anos 1970, na icônica era do punk rock em Londres, capital inglesa. Ele é estrelado por Emma Stone, que interpreta a protagonista (até então, chamada Estella), e pela atriz britânica Emma Thompson, no papel da baronesa von Hellman, membro da realeza da moda.

A obra foi filmada em locações da região sul da Inglaterra. Os cenários variam desde os melhores centros de compras vintage de Londres até as grandes mansões em Berkshire. Conheça os principais!

Inglaterra: locações usadas no filme Cruella

1. Liberty de Londres

A loja de departamentos Liberty London, no Soho, é parte integrante do enredo do filme. É nela que Estella mergulha pela primeira vez no mundo da alta moda e é apresentada à baronesa von Hellman.

Originalmente fundada em 1875, a flagship da Liberty no Soho foi inaugurada em 1924. Construída com madeira de dois navios de guerra do século 19, a loja tem uma impressionante fachada em estilo Tudor e é conhecida por apresentar o luxo aos clientes ao longo de seus seis andares. Vale a pena subir as escadas sinuosas para encontrar joias de grife, marcas badaladas, utensílios domésticos e uma variedade de peças de alta costura vintage escolhidas a dedo para compras ecologicamente corretas.

2. Portobello Road, Londres

Portobello Road, em Notting Hill, lar de um dos maiores mercados de antiguidades do mundo, também aparece no filme Cruella. A personagem Estella visita a faixa de quase um quilômetro de barracas, conhecida por suas ofertas de moda vintage e joias de segunda mão.

3. Old Royal Naval College, Londres

A cena no tapete vermelho, um dos grandes destaques do longa, foi filmada no Old Royal Naval College. Aninhado ao lado do rio Tâmisa, no coração da zona marítima de Greenwich, Patrimônio Mundial da UNESCO, o local é repleto de pilares barrocos e grandes torres, evocando a história de Londres. A rica arquitetura é espelhada por interiores requintados, como o Painted Hall e a capela histórica. Seus grandes edifícios são usados regularmente na TV e no cinema britânicos, em produções como Sherlock Holmes e The Crown.

4. Westminster, Londres

Westminster é o bairro no qual foi filmado o exterior da casa da baronesa von Hellman, perto do The Mall, em Londres. A rota cerimonial real, que conecta o Palácio de Buckingham à Trafalgar Square, é repleta de prédios extravagantes.

Ao atravessar o St James Park a partir do The Mall, o viajante passa pela arborizada Birdcage Walk, onde ficam muitas das grandes casas geminadas de Londres. A área é repleta de residências reais, por exemplo, o endereço em Londres do Príncipe de Gales e da Duquesa da Cornualha, a Clarence House, o St James’s Palace e a Marlborough House.

5. Englefield House and Estate, Berkshire

A mansão elisabetana de Englefield House, em Berkshire, foi usada como o exterior da casa de campo da baronesa, chamada Hellman Hall. Embora a mansão seja particular, seus jardins com 400 anos de idade estão abertos e podem ser visitados todas as segundas-feiras. Há terraços, flores vibrantes e florestas antigas para explorar nesta propriedade rural tipicamente inglesa.

Para chegar ao local é preciso pegar o trem para Reading na estação ferroviária London Paddington, em Londres. De lá, há ônibus regulares para o The Green em Theale. A propriedade fica a uma curta caminhada da parada. O tempo total de viagem é de aproximadamente 90 minutos.

