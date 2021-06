Chapecoense oficializa contratação de Jair Ventura, substituto do demitido Mozart

03/06/2021 | 12:40



Jair Ventura é o novo técnico da Chapecoense e vai ser o responsável por comandar o time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A definição, na verdade, foi um plano B, pois a prioridade era Jorginho, que recentemente deixou o comando do Atlético-GO. O novo treinador já comanda o primeiro treino nesta quinta-feira, visando o compromisso do final de semana, contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Nacional.

O vice-presidente de futebol do clube, Mano Dal Piva, já apresentou o novo comandante ao elenco. Junto com Ventura também chegam o auxiliar técnico Emilio Faro e o preparador físico Henriques Pinto.

"Vamos fazer o que tem de ser feito. Vamos pagar o preço que as coisas acontecem. A gente fica muito mais próximo quando faz o que tem de ser feito", afirmou o novo treinador.

No entanto, o momento da equipe é de recuperação, já que a Chapecoense perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na primeira rodada da competição. Em sua apresentação, ele disse que trabalhar no time catarinense é a realização de um sonho.

"Eu fiz um compromisso comigo mesmo de um dia trabalhar aqui. Isso que o Mano (Dal Piva, vice de futebol) disse é verdade. Acredito muito na entrega, na competitividade e na qualidade desse grupo", comentou Jair Ventura.

Este ano, Jair Ventura trabalhou no Sport, mas acabou sendo demitido em abril após eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste. O trabalho foi ruim, com a equipe terminando na lanterna da chave. Tentará se reerguer em Chapecó.