Ana Maria Braga se confunde e troca nome de Juliette por Ludmilla

03/06/2021 | 12:11



Ana Maria Braga conversou com Juliette na manhã desta quinta-feira, dia 3, para falar sobre a contratação da ex-BBB para se tornar embaixadora do Globoplay. No Mais Você, a apresentadora brincou que as duas se tornaram colega de firma, afinal, trabalham agora para o Grupo Globo.

A empolgação com a conversa foi tanta que Ana acabou fazendo uma confusão daquelas! Nas redes sociais, os internautas não perderam a chance de comentar a gafe da veterana, que acabou se confundindo e chamando Juliette pelo nome da cantora Ludmilla.

- A gente, inclusive, hoje tem uma visita ilustre aqui, que é a dona Ludmilla, que vem conversar com a gente. É Juliette, desculpa, tô pensando na Ludmilla. A dona Juliette vem aqui, essa linda menina que encantou o Brasil todo. Ela disse que tem um depoimento fantástico para fazer., disse Ana.