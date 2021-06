Atriz de Brooklyn Nine-Nine está grávida do primeiro filho

03/06/2021 | 12:11



Stephanie Beatriz, que interpreta Rosa Diaz na comédia Brooklyn Nine-Nine, anunciou que está grávida do primeiro filho no dia 2 de junho! Stephanie contou a novidade à revista norte-americana People, e aproveitou para elogiar o marido Brad Hoss:

- Eu não achava que me comprometer em um relacionamento fazia sentido para mim. Não me via com filhos. Não é que eu era fechada para a ideia, mas eu só não via como um bebê se encaixava na vida que eu estava construindo. [Mas] eu consegui ser completamente eu mesma com Brad, o mais autêntica possível. Ele é extremamente empático e aberto.

A artista, que é bissexual, também declarou que sua relação com o diretor não a faz ser menos queer, e contou que seu filho será criado para entender e aceitar a diversidade:

- Acho que uma das melhores coisas que você pode fazer é criar uma criança que entenda que qualquer maneira que uma pessoa escolhe para formar a sua vida gloriosa é pertinente de ser celebrada