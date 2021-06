Juliette Freire é a mais nova contratada da Rede Globo e se torna embaixadora do Globoplay

03/06/2021 | 12:10



Juliette Freire está mesmo bombando! Na manhã desta quinta-feira, dia 3, a Rede Globo confirmou que a campeã do BBB21 é a mais nova integrante do time de talentos da emissora. Contratadíssima pelo canal, a paraibana será embaixadora do Globoplay e protagonizará campanhas para promover o streaming nas redes sociais.

Juliette ainda participará de novos projetos de conteúdo da própria plataforma e também dos canais Globo, que serão anunciados na próxima semana.

- Fico muito contente e feliz em ser embaixadora do Globoplay! Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional e à uma empresa brasileira. Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros, afirmou a estrela.

E aí, gostou da novidade?