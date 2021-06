Aprenda a baixar e compartilhar áudio do Facebook Messenger

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/06/2021 | 11:56



Por padrão, não é possível baixar um áudio do Facebook Messenger ou compartilhá-lo em outras redes sociais – o que inclui plataformas da família, como WhatsApp e Instagram. No entanto, existe um truque para realizar tal procedimento: basta acessar a versão antiga do serviço pelo navegador do computador. Abaixo, confira o passo a passo.

Em seu navegador favorito, acesse a versão antiga e mobile do Facebook (https://m.facebook.com). Em seguida, dê um toque no símbolo do Messenger. Dentro do Messenger, acesse a conversa que você quer baixar o áudio. Vá até o áudio e clique com o botão direito do mouse em cima dele. Selecione “Salvar áudio como…”. Escolha o local em que o áudio do Facebook Messenger será salvo. Pronto! Assim, ele estará disponível para ser ouvido no computador ou compartilhado em outras redes sócias.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como baixar áudio do Facebook Messenger: