Polícia apreende 14 máquinas caça-níqueis em Santo André

03/06/2021 | 11:10



Na tarde desta quarta-feira (2), por volta das 16h, a equipe do Grupo Patrulha do 10º Batalhão, de Santo André, recebeu uma denúncia sobre o funcionamento de máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial, no bairro Vila Linda. No local, que se referia a uma padaria, foi encontrado sete máquinas destinadas a jogos de azar, que estavam ligadas mas sem jogadores.

Já em outro ponto da cidade, em um bar na Vila Bela Vista, a equipe de policiais encontrou mais sete máquinas caça-níqueis, nas quais, uma estava desligada e outras seis em funcionamento. Os responsáveis pelos comércios foram encaminhados ao 3º DP e as máquinas foram periciadas e apreendidas, além de uma quantia de R$ 58 na padaria e R$ 32 no bar.

A ocorrência foi encaminhada ao 6º DP do município.