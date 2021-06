NASA anuncia missões com robôs em Vênus – as primeiras em 30 anos

Bianca Bellucci

03/06/2021 | 11:18



A NASA anunciou nesta quarta-feira (2) que lançará duas missões com robôs em Vênus. Elas vão custar aproximadamente US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhão) e devem ocorrer entre 2028 e 2030. A agência espacial norte-americana não explora o planeta desde a sonda Magellan, que entrou em órbita em 1990 e passou quatro anos mapeando o local.

As missões em Vênus já receberam nomes e propósitos. A DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) deverá entender como a atmosfera do planeta se formou e evoluiu, bem como determinar se houve um oceano. Ela também tem o objetivo de enviar as primeiras imagens em alta resolução das características geológicas únicas do astro. Conhecidas como “tesselas”, podem ser comparadas aos continentes da Terra e sugeririam a existência de placas tectônicas.

A outra missão em Vênus foi batizada de VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy). Aqui, a proposta é mapear a superfície para entender sua história geológica e descobrir por que o planeta se desenvolveu de forma tão diferente da Terra. Os dois apresentam características similares, mas a atmosfera venusiana é rica em dióxido de carbono e tem temperaturas altíssimas, na casa dos 485 graus Celsius.

Para a realização da VERITAS, a NASA vai contar com a ajuda das agências espaciais da Alemanha, Itália e França. Juntas, elas ainda pretendem criar reconstruções em 3D da topografia de Vênus.