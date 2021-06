Capa da Vogue Itália, Rihanna alcança marco realizado apenas por Madonna

03/06/2021 | 11:10



Ao aparecer na capa da revista Vogue Itália, Rihanna alcançou o mesmo patamar de Madonna - a única cantora que, até então, havia sido capa da revista italiana.

Agora, as duas são as únicas artistas da música que já estiveram na capa das quatro principais publicações da Vogue no mundo: Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália.

No Instagram, Rihanna compartilhou a foto em que aparece na capa da revista e fez o maior sucesso. E você, também gostou?