Viviane Araújo teria ficado inconformada após perder para Paolla Oliveira na Dança dos Famosos

03/06/2021 | 11:10



Viviane Araújo não está nada feliz no Super Dança dos Famosos. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a dançarina estaria inconformada de ter perdido para Paolla Oliveira e ter ido para a repescagem da competição. A frustração seria tanta que Vivi começou a mexer alguns pauzinhos para trazer seu antigo parceiro, Marcelo Grangeiro, de volta ao programa. Aparentemente, a artista não teria sentido muita firmeza em Adeilton Ribeiro, sua atual dupla.

Viviane já teria avisado aos mais próximos que não quer continuar com Adeilton, e teria conversado até mesmo com o próprio Marcelo, deixando-o de sobreaviso. Mas há um problema: o ex-professor está com o nome vetado no caderninho da produção do Domingão do Faustão.

Marcelo não sabe o motivo de ter sido colocado na geladeira, e atualmente, espera pela resposta da equipe da atração. Vale lembrar que ele e Viviane venceram a competição em 2015, após terem sido bastante elogiados durante a temporada.