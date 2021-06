Celular pré-pago: agora, dá para colocar crédito no Banco24Horas

Da Redação

Do 33Giga



03/06/2021 | 09:48



A rede de caixas eletrônicos Banco24Horas, que reúne alguns dos principais bancos do País, começou a permitir a recarga de crédito de celular pré-pago e de TVs. O sistema trabalha com as operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM e Nextel.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para colocar créditos no celular pré-pago, basta se dirigir a um caixa do Banco24Horas e clicar no ícone de recarga na tela inicial. Em seguida, é necessário inserir o cartão do respectivo banco, escolher a operadora, digitar o número do telefone e o valor desejado para a recarga. O saldo é disponibilizado instantaneamente.

O mercado de celular pré-pago no Brasil representa 116 milhões de aparelhos (49% do total de usuários), que movimenta cerca de R$ 20 bilhões ao ano, de acordo com um estudo do próprio Banco24Horas. O ticket médio de cada transação é de R$ 15. A grande maioria dos consumidores (71%) é das classes C,D e E.