Geraldo Luís fala sobre retorno ao Balanço Geral após vencer a Covid-19: Vou dar o melhor de mim

03/06/2021 | 09:10



Geraldo Luís está de volta ao Balanço Geral Manhã, no dia 7 de junho. Após vencer a Covid-19, o apresentador está pronto para retomar ao programa e, em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do R7, ele comentou sobre o momento difícil no enfrentamento da doença e como está sendo a preparação para voltar ao trabalho.

- Televisão é reinvenção. Eu nunca sai do jornalismo, estava no Domingo Show, mas tinha o núcleo do jornalismo por trás, veio o desafio do A Noite é Nossa, que ai veio o vírus, a doença, e me tirou de uma forma... essa doença não pergunta para você. No momento em que estava entrando em cena, cheio de ideias, eu fui tirado, a vida veio, fechou a cortina, as luzes se apagaram e estava lá eu na cama do hospital e tive a misericórdia divina de sobreviver e cá estou eu de novo para contar histórias, de novo ao jornalismo, em um programa que nasceu na Record e deu muito certo.

O apresentador demonstrou estar empolgado em poder voltar a trabalhar diretamente com o jornalismo e logo cedo:

- O show de manhã é notícia, é a forma rápida de se dar a notícia. Diferente de todas as praças, São Paulo madruga, cinco horas da manhã já está pulsando. Essa veia nervosa de quem acorda cedo já quer notícia, a gente vai trazer isso, mas com bom humor. Vou entrar no melhor de mim, cheio de ideia. O brasileiro ri até quando está doente, desempregado. Vamos deixar essa notícia mais leve. Eu sempre me reinvento diante do encaixe do momento, o que que a vida agora está pedindo. Me colocou às seis da manhã, então vou dar o melhor de mim.

E ainda comentou sobre a lição que tirou ao enfrentar a Covid-19:

- Toda dor nos ensina muito, nos educa, nos doutrina, nos molda. Não precisa ser um câncer, qualquer tipo de dor, para quem tem entendimento espiritual, a dor é um aviso. Essa doença me deu vários avisos, junto com uma palavra mágica, que é o entendimento da aceitação. Quando voltei falei: por que que tudo foi tão rápido, tão perigoso e por que Deus me deu mais essa chance? Para quem teve 85% do pulmão tomado, fiquei cinco dias descansando meu pulmão, dormindo, e quando acordei ele já estava mais limpo, então mais uma vez é Deus.