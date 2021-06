Laryssa Ayres e Maria Maya teriam terminado relacionamento

03/06/2021 | 09:10



Ao que tudo indica, Laryssa Ayres e Maria Maya não são mais um casal. O jornal Extra afirma que as duas decidiram colocar um ponto final no relacionamento de cerca de três anos, e que a assessoria de Laryssa teria afirmado que ela prefere se manter reservada, como sempre fez na sua vida pública.

Mas isso não é tudo: o veículo afirma que, pouco depois do término, Maria já teria sido vista na companhia de outra pessoa, enquanto Ayres estaria aproveitando algum tempo sozinha em Búzios, no Rio de Janeiro.

As duas estavam juntas desde 2018, e inclusive chegaram a dividir um apartamento e adotar dois mascotes. Vale lembrar que, no final de 2020, as duas foram alvo de boatos de separação, mas negaram os rumores.

Procurados, representantes das duas atrizes ainda não se pronunciaram.