Novidade no WhatsApp: uma conta em 4 aparelhos e mensagens que somem

Da Redação

Do 33Giga



03/06/2021 | 08:48



O aplicativo de bate-papo WhatsApp começou a testar duas novas funções que devem aparecer em breve – a possibilidade de uma mesma conta ser usada em até quatro diferentes dispositivos e mensagens que desaparecem. As informações foram publicadas pelo site especializado WABetaInfo, em um bate-papo com o CEO da empresa, Will Cathcart.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Atualmente, somente é possível utilizar aplicativo de bate-papo WhatsApp em, no máximo, dois aparelhos ao mesmo tempo – e, isso, se for considerado o telefone e o WhatsApp Web (no PC) e ambos devem estar conectados à mesma rede. Exceto esse tipo de configuração, o programinha só funciona em um smartphone de cada vez.

Na entrevista ao WABetaInfo – que contou também com a participação de Mark Zuckerberg –, Cathcart revelou que a ideia é permite o uso de uma conta do WhatsApp em até quatro eletrônicos – e isso inclui, além de telefones, tablets, como o iPad. Até agora, só quem permite esse tipo de recurso é o Telegram.

Outra novidade que está sendo testada no aplicativo de bate-papo WhatsApp são as mensagem que se apagam automaticamente. Em breve, será possível enviar textos e colocar um timer, para que eles suam do aparelho de quem recebeu. O mesmo se aplica a imagens e vídeos – mas com uma diferença: a ideia é criar um sistema que o destinatário veja uma vez esse tipo de conteúdo e, na sequência, ele suma.