Anitta posa com Vin Diesel após revelação de Furiosa

03/06/2021 | 08:10



Anitta e Vin Diesel juntos? É isso mesmo! A cantora mostrou que está cada vez mais internacional, e após contar que terá uma música na trilha sonora de Velozes e Furiosos 9, novo filme da franquia, a cantora encontrou com o astro do longa-metragem e com o ator e produtor e compositor Nicky Jam.

No Instagram Stories, a brasileira publicou uma selfie ao lado do astro de Hollywood, mostrando toda a intimidade que já criou com o ator.

Em maio, a cantora havia dado a entender que teria uma música no longa, já que publicou uma mensagem enigmática no Twitter escrito: Furiosa #F9.

O filme estreia no dia 25 de julho no Brasil e a suposta playlist com o repertório do filme já circula na internet e Anitta está nela, ao lado de outros famosos como Bad Bunny, Ty Dolla $ign, Offset, A$AP Rocky, Skepta, The Prodigy e mais.