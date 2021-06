Turistas poderão dançar com personagens de Madagascar e Kung Fu Panda em Orlando

Redação

Do Rota de Férias



03/06/2021 | 16:57



Os personagens de Madagascar, Trolls, Kung Fu Panda e outros sucessos da DreamWorks Animations ganharão, nos próximos meses, um espaço especial no parque Universal Studios, em Orlando. Batizado de DreamWorks Destination, o local ficará dentro da área KidZone, dedicada à crianças.

Ali, os visitantes poderão cumprimentar e fazer fotos com os personagens. Além disso, será possível dançar com eles e participar de festas, com todo o clima das animações.

Personagens de Madagascar e muito mais

Na hora de se encontrar com os personagens de Madagascar e toda a turma da DreamWorks , os turistas irão se deparar com um cenário de céu noturno, inspirado na sequência de abertura dos filmes do estúdio. O espaço terá luzes brilhantes e músicas-temas das animações.

Ainda não há uma data confirmada para a abertura de DreamWorks Destination, mas a expectativa é que o espaço começa a funcionar na temporada de verão nos EUA.

