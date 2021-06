No Power Couple Brasil, nova DR é formada após Deborah Albuquerque e Bruno Salomão vencerem Prova dos Casais e terem poder cancelado

03/06/2021 | 01:10



Ainda há dúvidas de que Deborah Albuquerque e Bruno Salomão são o casal fênix da quinta temporada de Power Couple Brasil? A dupla fez jus ao apelido e ressurgiu das cinzas da berlinda para ganhar a Prova dos Casais no programa que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 2.

Na disputa, os participantes tiveram que encarar o medo de altura e escalar uma parede suspensa por um guindaste. Ganhava o casal que tivesse agilidade, sintonia e cumprisse o trajeto no menor tempo possível. Com apenas oito segundos de diferença, a atriz e o médico superaram Daniele Hypolito e Fábio Castro e se tornaram o Casal Power pela segunda vez.

Por outro lado, os rivais do casal fênix, Márcia Fellipe e Rod Bala, desistiram da prova, assim como Filipe Duarte e Nina Cachoeira. Pelo fato da cantora e o produtor acumularem o menor saldo da semana, a dupla foi direto para a DR, seguido de Bibi Paolillo e Pimpolho - que terminaram a prova com o pior tempo.

Após o desafio, a temperatura subiu com a briga entre Nina e Carolina Santos. A influenciadora digital estava dormindo no sofá quando ouviu a empresária falar mal dela com Bibi.

- Você falou de mim e eu escutei, disse.

- Ela está me desmerecendo e me chamando de mentirosa, gritou Carol no meio da Mansão Power.

Durante a votação cara a cara, o quebra power continuou e os maridos até tentaram intervir, mas a gritaria foi tanta que ninguém saiu ileso.

- Vamos parar com atitudes dissimuladas, disse o ex-Br'oz.

Além disso, Li Martins e JP Mantovani acusaram Renata Domínguez e Leandro Gléria de serem mascarados e sabonetarem o tempo todo. A ex-Rouge e o apresentador foram os mais votados pela casa e teriam a chance de fugir da berlinda pelo poder do Casal Power, mas Deborah deu uma dica durante a votação e, por isso, Adriane Galisteu anunciou que a carta coringa estava cancelada. Sendo assim, Li e JP completaram a DR da semana. Eita!

A eliminação acontecerá na próxima quinta-feira, dia 03. Quem vai sair?