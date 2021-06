Ademir Medici



Os profissionais de hoje foram estudantes ontem. Cada qual guardou lembranças da escola. Apeoesp, MEL, Umes, grêmios, diretórios acadêmicos. Gerações passaram. Como ordenar esta história? O jovem Heitor Vallim coloca uma ideia em execução

História em construção

Texto: Heitor Vallim

O projeto que batizamos de ‘Estudantes em Movimento – a Voz e a Vez’ é simples: entrevistar seis ex-alunos (três homens e três mulheres) que participaram ativamente dos grêmios estudantis em São Bernardo no período de 1985 a 1992.

Iremos coletar todo tipo de material produzido na época: jornais, folhetos, hinos, músicas, panfletos, folhetins. E compilar toda a memória num livro digital.

Queremos compartilhar o resultado com as 64 escolas de ensino médio de São Bernardo. Um site reunirá o material.

Acreditamos que nosso trabalho não somente servirá para o corpo de alunos, mas para toda a entidade escolar (gestores, equipe pedagógica, professores, funcionários), como material histórico, didático e formativo.

O projeto está em fase final. O apresentaremos à Secretária de Cultura. Buscaremos uma parceria.

Infelizmente, São Bernardo não possui nenhuma lei de incentivo a respeito. Bateremos de porta em porta em busca de ajuda. Por isso entramos em contato com a página Memória.

Uma certeza: a cidade de São Bernardo tem coletivos que querem somar, participar e fazer a diferença no local em que vivemos.

O AUTOR

Heitor Vallim é são-bernardense, sobrinho da jornalista Ana Vallim, igualmente ‘batateira’ e sua orientadora. O ator, de 32 anos, iniciou estudos em um curso básico no Teatro Elis Regina. Migrou para São Paulo. Integrou diversas companhias. A maioria delas pesquisava a história paulistana.

Heitor teve também uma breve passagem pelo Nordeste. Morou no Interior do Rio Grande do Norte, envolvido em trabalho sobre a identidade local.

Em 2019 regressa a São Bernardo. Leciona teatro a um grupo de jovens. Toma contato com as lutas estudantis. Assiste a um encontro sobre a luta pelo passe livre. Descobre os primeiros grêmios estudantis. E nasce a ideia do livro.

O projeto foi apresentado e aprovado pelo MEL (Movimento Estudantil Livre).

E mãos foram colocadas a obra. Esta página Memória acredita e apóia o projeto.

Diário há meio século

Quinta-feira, 3 de junho de 1971 – ano 13, edição 1552

Cultura & Lazer – Santo André reorganizará a sua Orquestra Sinfônica. À frente da iniciativa, o professor Ruslan Gawriljuk. Foi convidado para dirigir a orquestra o maestro Tibor Rainesr.

Esportes – Região ignora suas oito cestobilistas do Mundial.

O Brasil obteve o terceiro lugar no VI Campeonato Mundial de Basquetebol Masculino, no Ginásio do Ibirapuera, depois da União Soviética (a campeã) e Checoslováquia (a vice).

A base da equipe brasileira era de Santo André e São Caetano.

Nenhuma celebração por aqui.

Em São Caetano somente foi colocada uma faixa na entrada do prédio onde residiam Elzinha, Norminha e Delci.

Em 3 de junho de...

1991 – Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) entrega ofício ao prefeito Luiz Carlos Grecco pedindo o empenho da Prefeitura de Ribeirão Pires na restauração do casarão da família Eid, construído pela família Zampol na

Ponte Seca.

Hoje

- Dia de Corpus Christi. O evento é considerado uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, pois celebra o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento católico em que os fiéis recebem na missa uma partícula que acreditam ser uma parte do próprio corpo de Jesus Cristo. A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo começou no século XIII, mais precisamente em 1264, quando a Igreja Católica viu a necessidade das pessoas sentirem a presença real de Cristo.

Fonte: blog Calendarr

- Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social, eventos criados pela ONU (Organização das Nações Unidas).

- Dia do Escrevente de Cartório – celebrado em São Paulo, Capital.

Santos do Dia

- Carlos Lwanga e 21 companheiros ugandenses. Sofreram o martírio em 1885 e foram canonizados em 1964 pelo papa Paulo VI.

CLOTILDE (França, Lion, 475 – Tours, 544). Marcou a história política cristã da França. Empenhou-se nas obras religiosas, e ajudou na construção de igrejas e mosteiros

Municípios Brasileiros

-Fazem aniversários em 3 de junho: Água Preta (Pernambuco); Brejo dos Santos (Paraíba); Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luiz Gonzaga (Rio Grande do Sul); Capitão Enéas (Minas Gerais); Piranhas (Alagoas); e Porto Murtinho e Sonora (Mato Grosso do Sul).