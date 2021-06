Compromisso de Doria

Do Diário do Grande ABC



O governador João Doria (PSDB), desde o primeiro momento um dos maiores entusiastas da vacina contra a Covid-19, comprometeu-se a aplicar ao menos a primeira dose da proteção anticoronavírus em todos os adultos paulistas até 31 de outubro. A notícia, excelente, demandará fortalecimento no fluxo de envio dos imunizantes às sete cidades. É que, com os números atuais, média de 7.148 indivíduos beneficiados a cada dia, atingir a meta seria impossível. Mas certamente o chefe do Executivo estadual se programou para superar este gargalo antes de convocar a entrevista coletiva de ontem, no Palácio dos Bandeirantes.

A sociedade precisa celebrar a meta estipulada publicamente por João Doria. Afinal, há evidências científicas a atestar a eficiência da vacinação em massa. Resultados preliminares de estudo feito pelo Instituto Butantan mostram que a oferta de Coronavac a toda a população de Serrana, no Interior, diminuiu em 95% o número de óbitos por Covid-19 no município. A quantidade de casos sintomáticos caiu 80% e as internações foram reduzidas em cerca de 86%, enquanto 15 cidades vizinhas registravam alta no número de infectados. O número de novos casos caiu de 699 em março para 251 em abril. Já o de mortes passou de 20 para seis no mesmo período. O controle da transmissão se deu quando 75% da população elegível estava vacinada.

Com exceção de parcela cada vez menor de negacionistas, muitos deles insuflados por paixões partidárias, a maior parte dos adultos, cônscios dos poderes da ciência, pretende se imunizar contra o novo coronavírus, única maneira existente, ao menos até o momento, de pôr sob controle a pandemia que se alastra mundo afora e já matou mais de 8.000 pessoas apenas no Grande ABC.

O compromisso assumido pelo governador paulista, portanto, traz alento aos moradores da região. É tranquilizador saber que as autoridades trabalham com prazo para aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid – e isso é muito valioso em um tempo de tantas incertezas. Que João Doria cumpra sua promessa!