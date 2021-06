Cemitérios cheios, geladeiras vazias

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 23:59



Quando tudo começou, antes mesmo de o vírus chegar aqui no Brasil, assistimos países desenvolvidos com dificuldade em lidar com a pandemia do novo coronavírus. Tivemos a oportunidade de estabelecer, com antecedência, ações e aprendizados com o que acontecia na Itália, Espanha e Inglaterra, por exemplo.

Contudo, para o azar das brasileiras e dos brasileiros, não haveria pior momento para termos governo muito, mas muito aquém do medíocre e que, além de ignorar completamente as suas mínimas responsabilidades, trabalha contra os interesses da população brasileira e potencializa nossas crises sanitária e econômica.

E tem sido assim! A cada capítulo desta terrível tragédia somos surpreendidos com atitudes absurdas, obscenas, como recentemente o jornal inglês The Guardian classificou o passeio de moto do presidente pela orla carioca. A negação da pandemia, a condenação do uso de máscaras, a promoção de aglomerações, a letargia na distribuição de testes, a falta de empatia com os milhares de mortos e internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e, por fim, o famigerado boicote à vacina – devemos lembrar que o governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compras de imunizantes.

De forma inacreditável, ao invés de combater a doença com as formas indicadas pela ciência, Jair Bolsonaro prefere fazer o contrário, sempre com o frágil argumento de que as medidas restritivas afetam a economia. Na verdade, é exatamente o contrário. As medidas restritivas e as vacinas vêm salvando vidas e economias mundo afora, principalmente vidas.

A falta de habilidade do presidente e o desprezo pelas recomendações não só de cientistas brasileiros, mas de praticamente todos os demais países, mergulharam o Brasil em profunda crise econômica que começa a assombrar novamente até os mais otimistas.

As desigualdades sociais e ausência de solidariedade e espírito fraternal dos brasileiros mais ricos contribuem significativamente para o aumento do desemprego, da pobreza e da miséria.

O Estado, ao invés de agir como freio contra a ganância dos grandes grupos econômicos, atua de forma inversa, favorecendo ainda mais a exploração. Nós e o mundo acompanhamos as políticas ambientais criminosas contra os povos originários das florestas.

Enquanto isso, hospitais e profissionais da saúde estão saturados. E enquanto cemitérios estão lotados e as geladeiras de muitos lares, vazias, Bolsonaro prefere fazer piadinhas infames em suas lives e promover passeios de motocicleta para agradar seus seguidores. Com alegria, sorrindo, desdenhando do sofrimento alheio, ele desfila impunemente pelas ruas do País.

Eduardo Leite é advogado e vereador em Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Poste?

Nota na coluna Cena Política (Política, ontem) informa sobre a sondagem por Silvio Ravin, advogado e irmão do ex-prefeito Aidan Ravin. O médico teve carreira profissional brilhante, já na política foi caso à parte, sem expressão e responsável por inexplicáveis investigações no governo, o mais lembrado o do Semasa. Assim sendo, como advogado, vai clinicar? Vamos aguardar.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



Olhares

Meus cumprimentos ao secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, pelo Artigo ‘Um milhão de olhares à regionalidade’ (Opinião, dia 1º), no qual elogiou algumas atividades e conquistas dessa entidade regional, que reúne os sete prefeitos locais. Como fui o primeiro assessor de imprensa desse Consórcio, onde me aposentei como jornalista e trabalhei até 2007, pude acompanhar algumas dessas atividades mais antigas e mesmo outras mais recentes pelo noticiário deste Diário, como a fundação da Universidade Federal do ABC, obras do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, construções dos hospitais estaduais Mário Covas, em Santo André, e Serraria, em Diadema, que atendem moradores das sete cidades, e muitas outras atividades citadas no Artigo, sendo a mais recente a regionalidade da vacina contra o coronavírus, que alcançou 1 milhão de doses de imunizantes.

Hildebrando Pafundi

Santo André



Copa América – 1

Qual o problema da realização da Copa América nos estádios do Brasil? O STF (Supremo Tribunal Federal) já liberou a realização dos jogos de futebol, o que estava proibido eram missas nas igrejas (com ironia, por favor). Atualmente, no Brasil, temos os campeonatos estaduais (séries A, B, C e D), Copa do Nordeste, Brasileiro (séries A, B, C e D), Copa do Brasil, Libertadores, sub-20, femininos, onde todos os grandes estádios de todos os Estados estão sendo utilizados. A Copa América terá apenas dez equipes, e, de acordo com o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), foram negociados protocolos rígidos para a realização dos jogos. Um deles é que não haverá público nos estádios e também todos os integrantes (no máximo 65 por equipe) deverão estar vacinados. A Rede Globo se mostrou radicalmente contra a realização no Brasil. Ou abriu mão de televisionar, perdeu a concorrência ou está usando o episódio politicamente. Mostrou na reportagem diversos deputados, e governadores, todos de partidos de oposição ao governo federal, com opiniões de que a Copa América será desastre para a saúde do brasileiro. Mas nada disse sobre os inúmeros campeonatos em andamento no País inteiro.

Joel Carlos Santos

Santo André



Copa América – 2

Os viúvos e viúvas de Lula estavam furiosos com o presidente e nem esperaram o domingo para se manifestar nesta coluna. Motivo: Copa América a ser realizada no Brasil com consentimento do presidente. Segundo esses viúvos, os outros campeonatos não têm problemas, mas este tem por ter sido autorizado por Bolsonaro. É brincadeira. Esses viúvos, na minha opinião, estão precisando passar com psiquiatra urgente. Além desse absurdo, afirmam também que a facada foi fake, que Lula é inocente, que Bolsonaro é o pior presidente e esquecem do governo Dilma e outras coisas. Nenhum deles comentou que, apesar da pandemia, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu mais do que o previsto no primeiro trimestre e que nosso País já vacinou, em números absolutos, mais que nações do primeiro mundo. Realmente é uma pena! Repito, na minha opinião.

Donaldo Dagnone

Santo André