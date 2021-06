Famílias removidas de terreno invadiram Cras em São Caetano

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 22:35



Cerca de 100 pessoas que estavam no terreno onde ficava o Edifício Di Thiene, no bairro Fundação, em São Caetano, e foram removidas na manhã de hoje, estão no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Heloísa Pamplona. As pessoas afirmam que não vão deixar o equipamento até que a prefeitura informe que auxílio vai prestar para quem foi removido do terreno, mas não tem para onde ir.

De acordo com o tecnólogo Daniel Lima, que não faz parte do grupo que estava no terreno, mas que está prestando apoio às famílias, a decisão da juiza Ana Lucia Fusaro, que determinou em 13 de maio a reintegração de pessoa, também determinou que a remoção das famílias só fosse realizada quando a prefeitura pudesse dar algum suporte a todos que foram retirados.

“A reintegração deve ser efetivada no momento em que disponibilizados aos ocupantes do local meios suficientes para se realocarem, com dignas condições, salvaguardados os direitos à saúde e moradia, providências a serem adotadas pelos órgãos municipais responsáveis, notadamente por conta da pandemia da Covid-19”, escreveu a magistrada. As pessoas que estão no Cras alegam que estão sendo impedidas de usar o banheiro e que a GCM (Guarda Civil Municipal) apenas liberou a entrada de alimentos.

Em nota, a Prefeitura de São Caetano informou que antes da reintegração de posse, a Prefeitura e a PM (Polícia Militar) realizaram reunião com uma comissão de moradores do Edifício Di Thiene e foi conversado, passadas todas as ações realizadas em benefício, inclusive um possível local de construção, ofertados pela Prefeitura para a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). “Nesta mesma reunião, em nenhum momento a Prefeitura garantiu a retomada do auxílio aluguel, fato que, inclusive, a PM em ata anexou ao processo de reintegração de posse”, informou o comunicado. “A GCM permanecerá o tempo que for necessário no CRAS, salvaguardando o próprio público e servindo a população, duas de suas principais funções”, concluiu a nota.

HISTÓRICO - No dia 1º de maio, as 84 famílias invadiram o terreno onde ficava o prédio que havia sido interditado pela defesa civil da cidade após desabamento parcial da laje em junho de 2019. O episódio deixou oito pessoas levemente feridas e 102 famílias desabrigadas. A demolição total da edificação pela Prefeitura foi em novembro do mesmo ano. O imóvel era invadido, mas os moradores alegam que compraram as residências. A pandemia do coronavírus, entretanto, piorou a situação dos ex-moradores, que, sem condições, resolveram retornar ao endereço. Ao todo, moravam 102 famílias no local, mas algumas, conseguiram novas moradoras, principalmente, no interior de São Paulo.