Chuchu sai em defesa de Nise e Bolsonaro

Paulo Chuchu (PRTB) foi eleito vereador na esteira do bolsonarismo. Ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), Chuchu não esconde ser defensor das pautas defendidas pela família. Ontem, na sessão da Câmara de São Bernardo, Chuchu se portou na linha de frente da sustentação ao grupo. O parlamentar propôs – e viu aprovado – requerimento com repúdio ao modo como a doutora Nise Yamaguchi foi tratada na CPI da Covid. Também criticou falas do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), que comparou a situação da pandemia ao julgamento do Tribunal de Nuremberg, realizado pós-Segunda Guerra. “As falas do senador devem ser repudiadas, posto que a comparação é descabida, uma vez que o atual momento não guarda qualquer relação com os trágicos episódios do nazismo, que culminaram no extermínio de 6 milhões de judeus no holocausto”, reclamou Chuchu.

BASTIDORES

Defesa

Diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes, o ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho (PT), saiu em defesa do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), que foi criticado nas redes sociais por ir ao Estádio do Canindé assistir à final da Série A-2 do Campeonato Paulista entre o Água Santa, time da cidade, e o São Bernardo FC. Segundo Maninho, a comitiva de Diadema foi formada por seis pessoas – ele entre elas – e todos foram alocados em camarote com capacidade para 30 espectadores. “Foi um belo jogo, um orgulho para nossa região. Pena que o Água perdeu, parabenizo o São Bernardo FC pela vitória. Mas o que precisa mesmo é criar uma vacina em Diadema para os que têm dor de cotovelo. Não teve aglomeração nenhuma e o prefeito foi convidado a entregar as medalhas em um evento que só eleva o nome de Diadema.”

Adesão

O requerimento que repudia o comportamento do senador Otto Alencar (PSD-BA) na oitiva da médica Nise Yamaguchi na CPI da Covid também foi assinado pelo vereador Fran Silva (PSD), de São Bernardo.

Prorrogação

A Câmara de São Bernardo aprovou a extensão, por mais 60 dias, dos trabalhos da CPI da Transpetro, que busca apurar a atuação da Petrobras Transporte na manutenção das áreas em que se encontram instalados equipamentos de sua propriedade, nos limites do território do município.

Emenda via suplente

Suplente de vereador em Mauá, Cida Maia (PT) intermediou, junto ao mandato do deputado federal Rui Falcão (PT), o envio de R$ 1 milhão em emenda para o município. O recurso deve ser destinado a projetos da atenção básica da saúde.

Presidência e relatoria

O Legislativo de Santo André definiu as funções dos vereadores que vão compor a comissão especial que analisará as denúncias de fura-fila da vacinação contra a Covid-19 na FUABC (Fundação do ABC). Ana Veterinária (DEM) vai presidir os trabalhos, tendo Márcio Colombo (PSDB) como relator.

Aporte

O deputado federal Alexis Fonteyne (Novo), que tem base eleitoral na Capital, anunciou que vai enviar R$ 200 mil em emendas para Santo André, com prioridade de uso na área da saúde. “Com a pandemia, os hospitais estão ainda mais pressionados e com dificuldades para arcar com custos de manutenção. O cuidado na indicação das emendas orçamentárias é uma questão de respeito com o dinheiro público, com o dinheiro que é de todos.”



Nomeação

O ex-vereador Cláudio Deberaldine foi nomeado ontem como assessor especial de governo na administração do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL). Deberaldine esteve em função comissionada na gestão do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB).