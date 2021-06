São Bernardo se torna a segunda cidade da região a ultrapassar marca de 300 mil imunizantes aplicados

Da Redação



03/06/2021 | 04:37



São Bernardo superou a barreira das 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Até ontem, 300.734 moradores já haviam recebido pelo menos uma das duas doses, o que representa, segundo a Prefeitura, que um a cada três moradores com idade acima de 18 anos já iniciou o esquema vacinal. A cidade, a mais populosa do Grande ABC, com 844.483 habitantes, foi a segunda da região a atingir a marca, atrás apenas de Santo André, que alcançou o feito na sexta-feira.

No total, já foram 202.829 imunizantes aplicados em primeira dose e 97.905 na segunda. O prefeito Orlando Morando (PSDB) celebrou o avanço da imunização no município e destacou o trabalho da Secretaria da Saúde no processo de vacinação contra o novo coronavírus.

“Quero agradecer todo o empenho dos nossos profissionais da saúde no programa municipal de vacinação, com organização, agilidade e segurança nos cinco postos avançados da cidade. Seguimos empenhados em cobrar mais doses dos governos do Estado e federal para avançar cada vez mais com a vacinação em São Bernardo”, comentou.

Atualmente, está aberto na cidade agendamento para a imunização de moradores com comorbidades e deficiência que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) com idade entre 30 e 39 anos, além de motoristas e cobradores do transporte coletivo que atuam em São Bernardo, profissionais da educação acima de 47 anos, pessoas com comorbidades entre 45 e 54 anos e idosos entre 60 e 69 anos.

“Estamos avançando com a imunização e, até o fim de junho, esperamos vacinar todos os moradores acima de 18 anos que tenham comorbidades e deficiência e que recebam o Benefício de Prestação Continuada”, estima o secretário da Saúde, Geraldo Reple Sobrinho. O chefe da pasta lembrou que todos os moradores que porventura perderam a data da aplicação da segunda dose do imunizante devem efetuar cadastro na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência para que sejam contemplados com a vacina.



AGENDAMENTO

Os moradores dos grupos contemplados devem se cadastrar no portal da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus), bem como no site do governo do Estado (www.vacinaja.sp.gov.br), para receber a vacina. da Redação