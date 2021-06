Santo André disponibiliza dados da vacinação por bairro

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 19:53



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), disponibilizou na internet dados da vacinação contra a Covid-19 na cidade por bairro. A plataforma, denominada Siga (Sistema de Informações Geográficas Andreense), auxiliará o município a aperfeiçoar o mapeamento da circulação do vírus nos quatro cantos da cidade e norteará a iminente testagem em massa da população.



O portal (siga.santoandre.sp.gov.br) permitirá que qualquer cidadão tenha acesso à abrangência da vacinação na cidade de forma localizada, por meio do mapa de calor. Quanto mais escuro determinado bairro estiver, maior o número de imunizados. A iniciativa, segundo Paulo Serra, ajudará o município a formular estudos sobre o impacto da proteção das vacinas nos andreenses, a exemplo do levantamento feito pelo Instituto Butantan em Serrana (Interior), que comprovou o controle da pandemia com a aplicação da Coronavac.



“A ideia era a de testar o público de 18 a 60 anos, que é a parcela dos que ainda não foram vacinados, para que a gente identifique pacientes assintomáticos e evitar que eles tornem vetores de transmissão. Com essa ferramenta, a gente pode agregar esse conceito geral à questão geográfica, porque aí a gente enxerga com muita clareza - geograficamente e não só por idade – se podemos confirmar se nessas regiões onde tem menos vacinados a concentração da doença está maior, menor ou igual às localidades onde tem maior parcela de vacinados”, explicou o tucano.



O Siga foi oficialmente apresentado ao prefeito em ato restrito realizado nesta quarta-feira, no Paço. Como mostrou o Diário na semana passada, a ferramenta foi desenvolvida por servidores de carreira do Paço e do Semasa (Serviço de Saneamento Ambiental de Santo André), fato que dispensou gastos públicos com empresas terceirizadas.



O portal não se limitará à pandemia e disponibilizará série de informações públicas sobre o município e sobre a administração. É possível, por exemplo, identificar como o emprego formal na cidade está distribuído e, assim, formular políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. A ferramenta ainda coloca na mão do andreense dados históricos da cidade, legislação, informações sobre a oferta de equipamentos públicos e dados populacionais.



A medida foi liderada pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, chefiada por José Police Neto (PSD). “Dado bom é dado disponibilizado ao cidadão, não é dado escondido ou vendido”, comentou o superintendente do setor, ao citar a importância da ferramenta na transparência da administração.