Ponte Preta acerta empréstimo do meia Fessin junto ao Corinthians

02/06/2021 | 18:45



A derrota na estreia para o Brusque, por 2 a 1, mostrou ao recém-chegado técnico Gilson Kleina que o elenco da Ponte Preta precisa ser reforçado para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Atenta ao mercado, a diretoria acertou o empréstimo do meia Fessin junto ao Corinthians.

O jogador de 22 anos retornou recentemente do Bahia, pelo qual atuou na temporada passada, e não estava nos planos do técnico Sylvinho. Emprestado para a Ponte Preta até o fim da Série B do Brasileiro, Fessin teve seu contrato renovado com o Corinthians até dezembro de 2022. O antigo vínculo se encerraria no fim deste ano.

Natural de Campina Grande-PB, Fessin foi revelado no ABC e contratado pelo Corinthians em 2018, mas no ano seguinte sofreu uma grave lesão na fíbia durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sem ter oportunidades no time principal, Fessin foi emprestado ao Bahia na temporada passada. Com a camisa tricolor, o meia disputou 26 partidas e marcou três gols.

Fessin é o sexto reforço da Ponte Preta para a disputa da Série B. Antes dele, a diretoria acertou com o lateral-direito Kevin, o lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante Lucas Cândido e os atacantes Richard e Josiel.

Enquanto isso, Gilson Kleina continua trabalhando o time para buscar a reabilitação no domingo, contra o Vasco da Gama, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada da Série B.