Ex-diretor consegue na Justiça evitar acareação na CPI da OAS

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 18:39



O juiz Edegar de Sousa Castro, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo, concedeu liminar em pedido de habeas corpus feito pela defesa Carlos Henrique Barbosa Lemos, ex-diretor da OAS e apontado por ex-integrantes da construtora como um dos responsáveis pela intermediação de negociações suspeitas em obras em São Bernardo. Lemos estava convocado para participar de acareação na tarde desta quarta-feira, no Legislativo, mas a decisão judicial o desobrigou de aparecer.

A CPI da OAS havia convocado Lemos, o ex-presidente da empresa Léo Pinheiro, e os ex-diretores Mateus Coutinho e José Ricardo Nogueira Breghirolli para uma acareação diante de divergência de informações. Todos prestaram depoimento anterior à comissão. Pinheiro, Coutinho e Breghirolli argumentaram que as relações da empreiteira com agentes públicos de São Bernardo eram feitas por Lemos e por Marcel Vieira. Lemos, por sua vez, assegurou que não havia pagamento irregular a figuras da cidade e que a relação era institucional. Vieira conseguiu um habeas corpus para não depor.

A acareação estava prevista para começar às 15h30. Lemos não havia aparecido. A CPI iria apreciar requerimento para condução coercitiva do ex-diretor quando assistentes jurídicos da Câmara consultaram o sistema eletrônico do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e descobriram que Lemos tinha em mãos uma liminar no habeas corpus solicitado. O despacho da 3ª Vara Criminal da cidade foi feito às 14h51, 39 minutos antes da sessão.

Castro consentiu com a desobrigação de comparecimento de Lemos à CPI, com o direito ao silêncio, com a ausência de obrigação de dizer a verdade, com a impossibilidade de ele ser preso em flagrante por exercício dessa prerrogativa constitucional, e que um advogado de sua confiança acompanhasse os trabalhos. O juiz entendeu que seria inadequado chamar Lemos na condição de testemunha em uma ação que ele poderia se tornar investigado – uma vez que o episódio também é acompanhado pelo Ministério Público Federal.

“Estamos entrando com todas as medidas cabíveis, com mandados de segurança, com recursos. Não entendemos essa liminar agora porque ele (Lemos) veio na primeira oitiva. A gente trabalha série, mas precisamos ouvir mais gente para dar a solução necessária. Devemos realizar novas reuniões até a próxima semana para seguir com a apuração”, comentou o presidente da CPI, vereador Maurício Cardozo (PSDB).

Relator da CPI da OAS, Julinho Fuzari (DEM) reclamou do que classificou como “interferência do Poder Judiciário” nos trabalhos da Câmara. “Estão cerceando nosso direito de investigar. Classifico como vexatória essa nova decisão. Também nos faz crer que o senhor Carlos Henrique mentiu no primeiro depoimento. Se ele não tivesse mentido, participaria da acareação e iria confrontar as acusações que ele recebeu.”