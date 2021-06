Fed planeja começar a liquidar carteira de crédito corporativo

02/06/2021 | 18:27



O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta quarta-feira um plano para o começo da liquidação da carteira de crédito corporativo desenvolvida em virtude da pandemia, no programa de emergência temporária encerrado ao final de 2020. Em comunicado, a autoridade monetária dos Estados Unidos indica que as vendas desse portfólio ocorrerão de forma "gradual e ordenada", para minimizar possíveis "efeitos adversos" no funcionamento dos mercados, levando em conta a liquidez e as condições de negociação diárias.

"Novos detalhes serão anunciados em breve" e antes de que a liquidação tenha início, afirma o documento, indicando que a distrital de Nova York do Fed, que cuida das linhas, deverá fazer essas publicações.

Segundo o Fed, o programa "se mostrou vital para restaurar o funcionamento do mercado no ano passado, apoiando a disponibilidade de crédito para grandes empregadores e estimulando o emprego na pandemia".