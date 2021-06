Serena sofre, mas vence romena e passa para a terceira rodada em Roland Garros

02/06/2021 | 17:17



Serena Williams precisou de mais de duas horas para eliminar a romena Mihaela Buzarnescu, número 148 do ranking mundial, ao vencer, nesta quarta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1. Ex-número 1, atual oitava do mundo, a norte-americana, de 39 anos, conquistou vaga na terceira rodada em Roland Garros e mantém o sonho de conquistar o 24º título de Grand Slam.

A próxima adversária de Serena será a compatriota Danielle Collins, também dos Estados Unidos, que eliminou a ucraniana Anhelina Kalinina na segunda rodada, ao marcar 6/0 e 6/2.

O primeiro set só teve quebrado o equilíbrio no oitavo game, quando Serena abriu 5 a 3. No saque seguinte, a veterana confirmou seu serviço e fechou a parcial. A disputa continuou intensa no segundo set e Buzarnescu conseguiu a primeira quebra o sexto game, mas Serena se recuperou e voltou a empatar a parcial. Mas a romena se impôs na partida e registrou 1 a 1 no placar.

Serena voltou para o terceiro set em um ritmo semelhante ao que a consagrou em sua carreira e rapidamente abriu 3 a 0 no placar, com direito a duas quebras de serviço. No final, a estrela do tênis mundial venceu com 6 a 1.

OUTROS RESULTADOS - No duelo entre bielo-russas, Aryna Sabalenka, número 4 do mundo, derrotou Aliaksandra Sasnovich, 103ª colocada, por 7/5 e 6/3. Aos 23 anos, Sabalenka, que tenta chegar às oitavas pela primeira vez no tradicional Grand Slam francês, vai ter pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 32ª colocada, que superou a australiana Ajla Tomljanovic por 6/2 e 6/3.

Ex-número 1 do mundo e atual 16ª colocada, a também bielorrussa Victoria Azarenka, de 31 anos, eliminou a jovem dinamarquesa Clara Tauson, de 18 anos, em duas parciais equilibradas: 7/5 e 6/4. A adversária de Azarenka na próxima rodada será a norte-americana Madison Keys, 24ª do mundo, que superou a canadense de 18 anos Leylah Fernandez por 6/1 e 7/5.

A cazaque Elena Rybakina, cabeça de chave 21, venceu a japonesa Nao Hibino por 6/3 e 6/1 e terá a como próxima rival a russa Elena Vesnina, que nem precisou jogar, por causa da desistência de checa Petra Kvitova.

Demais partidas: Marketa Vondrousova (CHE) venceu Harmony Tan (FRA), 6/1 6/3; Elena Rybakina (CAZ) bateu Nao Hibino (JAP), 6/3 6/1; Katerina Siniakova (CHE) eliminou Veronika Kudermetova (RUS), 7/6 (7/5) 5/7 e 7/5; Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) anou de Ajla Tomljanovic (AUS), 6/2 6/3; Paula Badosa (ESP) superou Danka Kovinic (MNE), 6/2 6/0; Tamara Zidansek (ESV) derrotou Madison Brengle (EUA), 6/4 6/1; Sorana Cirstea (ROM) passou por Martina Trevisan (ITA), 6/4 3/6 6/4; e Polona Hercog (ESV) venceu Caroline Garcia (FRA), 7/5 6/4.