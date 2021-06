S&P Global reafirma rating BB- do Brasil, com perspectiva estável

02/06/2021 | 17:10



A S&P Global reafirmou nesta quarta-feira o rating BB- do Brasil, com perspectiva ainda estável. A agência diz que a consolidação orçamentária do País no período 2021-2024 deve ser "lenta", conforme as pressões por aumento de gastos "seguem elevadas", enquanto a dívida geral do governo deve subir para cerca de 75% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024.

Para a S&P, exportações fortes, que beneficiam um perfil externo resistente do País, e um quadro de investimento privado mais dinâmico devem impulsionar a retomada econômica brasileira neste ano.

Segundo a agência, a perspectiva estável reflete a expectativa de uma recuperação em 2021, com "redução gradual" do déficit fiscal - o que poderia resultar em um ritmo mais lento de acumulação de dívida nos próximos dois anos -, bem como o "desempenho externo sólido" do Brasil.