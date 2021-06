7 lugares para observar animais no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



02/06/2021 | 16:56



Conhecido por sua enorme biodiversidade, o Brasil abriga lugares perfeitos para quem quer curtir a natureza e observar animais das mais variadas espécies. De acordo com o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB), é possível encontrar bichos de mais de 119 mil espécies no País.

O Rota de Férias e a Associação Roteiros de Charme, reuniram uma lista com sete lugares perfeitos para comtemplar e até interagir com a vida animal no Brasil. O compilado inclui atrações turísticas e opções de hospedagem que oferecem contato com a natureza.

Lugares para observar animais no Brasil

BioParque do Rio – Rio de Janeiro (RJ)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BioParque do Rio (@bioparquedorio)

O BioParque do Rio é um zoológico que tem a proposta de reconectar o público com a natureza. Para isto, os ambientes passaram por uma reformulação completa para garantir condições de bem-estar aos animais em recintos adequados a cada indivíduo. Também foi promovida a integração de espécies, juntando, portanto, aquelas que antes viviam isoladas ou em pequenos grupos. Algumas instalações contam com barreiras naturais ou físicas, mas não há mais grades, nem jaulas como antes.

O passeio começa pelo espaço conhecido como “Imersão Tropical”. Ali, é possível ver mais de 40 espécies, como o simpático tucano-do-bico-preto. Mais adiante, o público chega à “Vila dos Répteis”. Nesses ambientes abertos e cercados por painéis transparentes estão os jacarés-de-papo-amarelo, que convivem em harmonia com tartarugas-amazônicas e cágados. Ao lado, fica o “Jardim de Burle Marx”, agradável lar de flamingos.

O leão Simba e o tigre William poderão ser vistos na área “Reis da Selva”, em espaços projetados para recriar de forma mais próxima possível seus locais de origem. É na ala dedicada aos “Carnívoros” que estão a onça-parda, o gato-do-mato, a jaguatirica e a onça-negra Poty. Na “Ilha dos Primatas” vivem cinco espécies pequenas: macaco-aranha-da-testa-branca, cuxiú, parauacu, sagui e bugio. Próximo dali os visitantes podem contemplar animais típicos do Cerrado brasileiro, como ema, tamanduá-bandeira, capivaras, catetos e antas. Já o final do passeio fica por conta da chegada à “Savana Africana”, que abriga o casal de hipopótamos Bocão e Tim, além de zebras, impalas, girafas, grous e avestruzes.

2. Araras Eco Lodge – Pantanal (MT)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Araras Pantanal Eco Lodge (@araraspantanalecolodge)

O Pantanal é a maior planície alagada do planeta, declarado Herança Mundial e Reserva da Biosfera pela Unesco. Com aproximadamente 150 mil km², a região tem elementos do Cerrado, das florestas Amazônica e Atlântica, da Caatinga e do Chaco Paraguaio. Esta biodiversidade faz com que a região reúna 698 espécies de pássaros, 80 de mamíferos, 260 de peixes e 50 de répteis.

Em meio a esta única e rara diversidade biológica está a Pousada Araras Pantanal Eco Lodge. Construída em perfeita harmonia com seu entorno, ela é perfeita para observar animais. Entre julho e final de setembro, período da seca, as onças pintadas ficam mais próximas das margens dos rios em busca de água e caça.

O pacote de cinco dias e quatro noites, entre junho e novembro, inclui pesca de piranhas e focagem noturna em caminhão safári para observar animais de hábitos noturnos. No quarto dia de passeio, os visitantes podem ver a espécie onça pintada durante um safári fluvial.

3. Parque Nacional do Iguaçu – Foz do Iguaçu (PR)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Parque Nacional do Iguac¸u (@parquenacionaldoiguacu)

O Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido como patrimônio natural mundial e palco das impressionantes Cataratas do Iguaçu, preserva parte da Mata Atlântica. Com seus mais de 185 mil hectares, este contínuo florestal abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies onças-pintadas, quatis e diversas aves.

4. Portobello Resort & Safári – Mangaratiba (RJ)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portobello Resort & Safari ?? (@portobelloresort)

O safári do Portobello – o único do Brasil dentro de um resort – está localizado em Mangaratiba (RJ), no Portobello Resort & Safári. Em um espaço de 300 mil metros quadrados, a atração conta com 500 animais das faunas brasileira, europeia e africana, divididos em duas áreas entre o Oceano Atlântico e a Mata Atlântica.

A alimentação dos animais selvagens é composta por legumes diversos, linhagem de milho, alfafa, sal mineral e rações diferenciadas para cada espécie. Todos os bichos possuem são reconhecidos pelo Ibama e o passeio (que dura cerca de 1h30) é realizado a bordo de Land Rovers com capacidade para oito pessoas.

Na primeira área, o visitante pode conferir espécies como tucanos, araras, papagaios, emas, jabutis, antas, jacarés, gansos, além de macacos pregos, bugios e aranhas. Na segunda, é possível ter contato físico com cervos, antílopes, lhamas, cervos, zebras, camelo e dromedários que costumam colocar a cabeça dentro da Land Rover a procura de comida e carinho. O passeio também permite observar animais como gaviões, lontras, patos selvagens, micos e corujas.

Os melhores pacotes de viagem no Brasil em até 12x sem juros. Pesquise e reserve aqui.

5. Pousada Zé Maria – Fernando de Noronha (PE)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Ze´ Maria (@pousadazemarianoronha)

O mar nas ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha é cristalino, feito de uma mistura de tons esverdeados e azuis. A temperatura das águas é agradável durante todo o ano, tornando-as perfeitas para mergulho de snorkel ou cilindro. Neste cenário, onde está a Pousada Zé Maria, é fácil avistar golfinhos, cardumes de peixes nas praias, tartarugas e aves marinhas.

A diversidade de vida marinha é tão surpreendente que torna possível observar animais em seu habitat natural. Os hóspedes da pousada podem contratar passeios de barco que saem num horário perfeito para encontrar. Entretanto, é proibido em toda a ilha vender tours que ofereçam a possibilidade de nadar com eles.

Outra boa dica par observá-los é acompanhar a contagem que os ambientalistas do Projeto Golfinho Rotador fazem diariamente no Mirante do Golfinho e no Forte Nossa Senhora dos Remédios, geralmente às 6h30. Criado em 1990, o projeto estuda a história natural dos golfinhos-rotadores por meio de sete subprogramas. Entre eles, um que investiga a ocupação e distribuição de cetáceos (golfinhos e baleias) no arquipélago e outro que mapeia a rede de encalhes de mamíferos aquáticos na região.

6. Quinta do Bucanero – Imbituba (SC)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romance e´ a nossa praia ! (@quinta_do_bucanero)

Situada a 70 Km ao sul de Florianópolis, a Praia do Rosa, em Imbituba (SC), é uma baía rodeada de morros, lagoas e ilhas, onde a mata nativa e o mar cristalino compõem um cenário privilegiado no litoral brasileiro. A região é uma das preferidas das baleias franca, que transformaram o destino em um verdadeiro berçário da espécie. Atraídas pelas águas aquecidas, elas protagonizam, de julho a novembro, um balé de rara beleza.

Este espetáculo impulsionou o crescimento do chamado Whale Watching, ou Turismo de Observação de Baleias. Praticado desde os anos 1980 em mais de 80 países, ele reúne lazer e consciência ambiental e vem se firmando como um aliado do desenvolvimento sustentável. A dica é se hospedar no Quinta do Bucanero, que fica em um ponto alto, de onde é possível apreciar a experiência de camarote a olho nu ou com binóculos.

Seguro viagem também é importante no Brasil – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na hora de fechar a compra no Seguros Promo.

7. Refúgio da Vila – Praia do Forte (BA)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fundac¸a~o Projeto Tamar (@projeto_tamar_oficial)

Localizada em meio à natureza exuberante do litoral baiano, na Praia do Forte, a Pousada Refúgio da Vila oferece sossego e tranquilidade, a apenas 100 metros da praia e 50 Km de Salvador. O local fica a cinco minutos de caminhada do Projeto Tamar, criado em 1982, que ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, cedida pela Marinha, e recebe cerca de 600 mil pessoas por ano. Ali, entre tanques e aquários, são 600 mil litros de água salgada com exemplares da fauna marinha da região e de quatro das cinco espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil, em diferentes estágios do ciclo de vida.

Também a pé, os hóspedes da pousada podem chegar rapidamente ao Instituto Baleia Jubarte, criado em 1988 para proteger a região do Banco dos Abrolhos, principal berçário da espécie em todo o Atlântico Sul Ocidental. Em 2014, ela foi retirada da lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Também é possível contratar passeios terceirizados para observar as baleias em alto-mar – que encantam com acrobacias aquáticas e longos cantos.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem no Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas, você ganha tempo e pode planejar um roteiro para observar animais em diferentes regiões do País.