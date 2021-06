Câmara de S.Caetano aprova Refis para dívidas tributárias

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 16:16



A Câmara de São Caetano aprovou em duas sessões extraordinárias o projeto de lei que resgata o Refis municipal, denominado PPD (Programa de Parcelamento de Débitos), que cria condições especiais para que munícipes e empresas que tenham dívidas com a Prefeitura possam regularizar a situação.

Na justificativa do texto, o prefeito Tite Campanella (Cidadania) argumentou que a “medida é de extrema importância em momento tão difícil para a economia brasileira e mundial, que sofre diariamente o impacto da crise causada pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19”.

A votação foi de maneira unânime. O presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), pediu que a assessoria técnico-legislativa já encaminhasse a decisão da casa para que o Executivo dê início, o quanto antes, ao programa.

O Refis envolverá renegociação de débitos tributários com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). O programa terá validade por 90 dias.

Para quem decidir parcelar o passivo à vista, haverá 100% de desconto de juros e multas. Se o valor for parcelado em seis meses, o abatimento será de 95% (desde que a parcela não seja inferior a R$ 200). É possível fatiar o deficit em até 60 meses (com desconto de 70% de juros e multas).

OUTRAS DEMANDAS

Depois da aprovação do projeto, o vereador Jander Lira (DEM) cobrou que o governo de Tite Campanella envie para o Legislativo o Refis da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), da Fundação das Artes e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).

“A conta não está paga por completa. Falta, em especial, o Refis da universidade. Acredito que todos nós, 19 vereadores, conhecem alguém que está com dificuldades em suas contas pessoais por causa de passivos com a universidade. E o mesmo se aplica na Fundação das Artes e do Saesa, com referência à famigerada taxa de lixo. Espero que a gente não chegue a dezembro para ter esses novos Refis”, cobrou.

Pio corroborou com a cobrança e disse que se reuniu com Tite e a equipe da Fazenda da Prefeitura para estabelecer calendário de novas votações do projeto tributário. “As leis estão prontas e passam por última revisão. Por prioridade votamos o do Executivo, mas aguardamos o da USCS, Fundação das Artes e Saesa.”