Conheça os 10 melhores games estrelados pelo Sonic

Leo Alves

Do 33Giga



02/06/2021 | 16:18



Nos anos 1990, as japonesas Nintendo e Sega disputavam a preferência do mercado mundial de games. Enquanto a primeira tinha um simpático mascote há anos, o sempre popular Mario, a Sega só possuía Alex Kidd de personagem marcante. Isso mudou em 1991, quando a empresa anunciou o primeiro jogo do Sonic. Ele logo se tornou o representante da marca.

De lá para cá, o ouriço azul seguiu fazendo sucesso e conquistando fãs. Tanto é que, para comemorar seu aniversário de 30 anos, a Sega anunciou em maio que vai relançar alguns dos principais jogos de Sonic, além de trazer um título para a nova geração de consoles, planejado para o ano que vem. Enquanto as novidades não chegam, veja abaixo uma seleção dos melhores games da história do mascote.

Sonic the Hedgerog (1991) - Lançado para Sega Mega Drive, foi o título de estreia do Sonic. Sonic the Hedgehog 2 (1992) - Continuação da franquia, trazia pela primeira vez o Tails, parceiro de Sonic. Sonic CD (1993) - O Sega CD era um acessório que permitia ao Mega Drive reproduzir jogos na mídia digital, ao invés dos cartuchos. Sendo assim, essa foi a primeira versão em CD do Sonic. Sonic the Hedgehog 3 (1994) - Ainda no Mega Drive, a Sega lançou mais um game para seu mascote. É o jogo favorito de muitos fãs da franquia. Sonic & Knuckles (1994) - Por mais que Tails tenha sido deixado de lado, é possível jogar com Knuckles, que até então era um vilão da franquia. Sonic Adventure (1999) - Lançado originalmente para o Sega Dreamcast, após a desistência da empresa em continuar a produção do console, foi lançada uma versão para Nintendo Game Cube. Foi a primeira vez que o novo Sonic apareceu em um jogo. Sonic Riders (2006) - Game que misturava ação com corridas, foi lançado para diversas plataformas da época, como o PC, Xbox, PS2 e Game Cube. Sonic Colors (2010) - Exclusivo para Nintendo Wii, trouxe um fôlego novo para a franquia e esperanças para os fãs, que andavam frustrados com alguns lançamentos anteriores do Sonic. Sonic & Sega All Stars Racing (2010) - Game de corrida, e que claramente se inspirou em Mario Kart, pode ser encontrado em versões para Xbox 360, PS3, PC, e iOS. Sonic Generations (2011) - Lançado para celebrar os 20 anos da franquia, o game mescla elementos originais da série com outros mais atuais, incluindo os personagens.