Leonardo aparece com lesões na pele após diagnóstico de sarna

02/06/2021 | 16:10



Como você viu, Leonardo e o filho Zé Felipe foram diagnosticados com sarna recentemente. Pai e filho foram infectados durante uma visita a uma casa abandonada, e desde então, vêm reclamando da sensação de querer coçar a pele a todo o momento. E prova de que a situação está mesmo incômoda é a pele de Leonardo, que apareceu cheia de lesões em uma foto compartilhada por Poliana Rocha nas redes sociais. Que tenso, hein?

Nos Stories do Instagram, a esposa do sertanejo deu um close bem generoso no braço do cantor. Na legenda, Poliana mostrou que estava sensibilizada pela condição do amado.

Tadinho..., escreveu.

Vale lembrar que a sarna humana é uma infecção comum e simples de ser resolvida, apesar de ser altamente contagiosa.