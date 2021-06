Palácio de Buckingham barrou contratação de imigrantes e minorias, revela jornal

02/06/2021 | 15:59



O Palácio de Buckingham, residência oficial e principal local de trabalho da rainha Elizabeth II, evitou a contratação de "imigrantes de cor ou estrangeiros" em funções administrativas até ao menos o final da década de 1960, de acordo com documentos obtidos com exclusividade pelo jornal britânico The Guardian e publicados nesta quarta-feira, 2.

Os documentos foram encontrados no Arquivo Nacional do Reino Unido e fazem parte de uma investigação do jornal britânico sobre a forma como a família real britânica tem ou não se beneficiado de uma misteriosa regra parlamentar, o "queen's consent", que lhe permite influenciar as leis do país.

A revelação ocorre em meio a um momento turbulento para a família real britânica, após uma recente entrevista repleta de acusações feitas pelo príncipe Harry e por sua mulher, Meghan Markle, que envolveu, entre outros tópicos, questões raciais.

Como parte de investigações sobre a família real, o Guardian descobriu um documento de 1968 nos Arquivos Nacionais no qual lorde Tyron, o responsável pelas finanças da rainha, afirma que "não era, de fato, prática nomear imigrantes negros ou estrangeiros" para funções administrativas no palácio. Eles, no entanto, teriam permissão para trabalhar como empregados domésticos.

Não se sabe se o Palácio de Buckingham abandonou a "prática" e, procurado pela reportagem do Guardian, não respondeu perguntas sobre a proibição, ou se ela foi revogada. O palácio afirmou, no entanto, que há registros de "pessoas de minorias étnicas sendo empregadas na década de 1990" e antes disso não havia registros sobre as origens raciais dos funcionários.

Durante a entrevista do príncipe Harry e Meghan, uma das acusações mais polêmicas foi que um membro da família real havia expressado preocupação sobre a cor da pele do filho do casal, Archie, antes que ele nascesse. Segundo a apresentadora Oprah Winfrey, que faturou US$ 7 milhões (R$ 40 milhões) com a entrevista, Harry teria dito que não foi a rainha nem o príncipe Philip.

"Naqueles meses, quando eu estava grávida, havia preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele poderia ser quando ele nascesse", disse Meghan. Ela e Harry, porém, se recusaram a dizer qual membro da realeza fez tais comentários. (Com agências internacionais)