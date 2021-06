Seleção brasileira faz último treino antes de viagem para jogo em Porto Alegre

02/06/2021 | 15:47



A seleção brasileira fez nesta quarta-feira o seu último treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes de viajar para Porto Alegre, onde encara o Equador nesta sexta, no estádio Beira-Rio, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. O técnico Tite comandou um treinamento completamente voltado para o duelo com os equatorianos.

Depois do aquecimento, que contou com pequenas rodas de bobinho, o treinador separou o elenco em dois. Com várias orientações, a comissão técnica fez o chamado treino invisível, que projeta situações de jogo e possíveis posicionamentos táticos do adversário. Um dos times foi comandado por Tite no campo 1, enquanto que outra equipe trabalhou sob comando dos auxiliares técnicos no campo 2.

O segundo exercício do dia foi o chamado "enfrentamento", que usa os jogadores em espaço reduzido em um duelo de 10 contra 9. No time de azul, que atacava com superioridade numérica, estavam: Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Richarlison e Neymar. Os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa se alternaram no ataque do time azul, com constantes trocas de posição entre os homens de frente.

No time de amarelo, que se defendia, estavam Alisson, Emerson, Rodrigo Caio, Felipe, Renan Lodi, Fabinho, Douglas Luiz, Roberto Firmino, Vinicius Junior e Everton. Após essa atividade, o time ajustou detalhes de bola parada ofensiva para o jogo.

Everton Ribeiro, outro meia à disposição de Tite, não apareceu no gramado nesta quarta-feira. Ele se queixou de dores no músculo posterior da coxa direita, mas exame de ressonância magnética não apontou nenhuma lesão no jogador. O jogador do Flamengo realiza sessões de fisioterapia e, segundo a CBF, o quadro dele "evolui bem".

"O jogador Everton Ribeiro apresentou-se no dia seguinte ao jogo de estreia de seu clube pelo Campeonato Brasileiro e queixou-se de dores no músculo posterior da coxa direita. Ele foi submetido a ressonância magnética que não apontou lesão. Durante esses dias concentrado, Everton Ribeiro não realizou nenhum treinamento em campo e continua seu processo de recuperação junto a fisioterapia até a melhora da dor. O quadro evolui bem e continuará sob observação", informou a CBF.

Tite vem comandando treinamentos desde a última sexta-feira na Granja Comary, de olho nos confrontos pelas Eliminatórias contra o Equador e o Paraguai, na próxima terça, em Assunção. O time também trabalha já de olho na Copa América, que será realizada no Brasil a partir do próximo dia 13.