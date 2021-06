Novo trailer de iCarly mostra personagens adultos e fãs ficam agitados na internet

02/06/2021 | 14:10



Os fãs de iCarly estão agitados com a novidade divulgada pela Paramount+: o novo trailer da série, que vai ganhar um revival neste ano. O vídeo mostra um tipo de passagem do tempo, de 2012 para 2021.

Com as personagens agora adultas, a nova fase da série não terá uma das personagens mais queridas, Sam. A estreia da série protagonizada por Miranda Cosgrove está prevista para o dia 17 de junho nos Estados Unidos, somente no serviço de streaming da Paramount.

O trailer encantou os fãs, que estão ansiosos para assistirem aos episódios. Internautas comentaram sobre o assunto no Twitter, como você pode ver a seguir:

Eu não estou sabendo lidar com tudo isso, nosso iCarly está voltando de verdade gente, a Carly nos prometeu em 2012 que só iam dar um tempo e ela estava falando a verdade. iCarly está de volta.

E realmente não foi um adeus, e sim um até logo! iCarly está de volta.

Eu não estou preparado pra isso não, mano. Sim doutora, o revival de iCarly foi o motivo do meu colapso.

Eu agradeço muito aos atores por quererem voltar para um revival mesmo não sendo todos, e eu super compreendo o motivo de alguns. iCarly foi tão especial na minha vida e espero muitas coisas boas desse revival.