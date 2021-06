No Power Couple Brasil, Mari Matarazzo entra em pânico durante Prova dos Homens e Renata Dominguez suspeita de gravidez!

02/06/2021 | 14:10



Chuva de emoções - e de insetos! - no Power Couple Brasil 5! A casa do reality show de casais experimentou sentimentos extremos na noite da última terça-feira, dia 1°, ocasião na qual foi exibida na grade da Record TV a polêmica Prova dos Homens. A dinâmica da vez exigia que os maridos respondessem perguntas sobre o universo feminino e preenchessem uma cruzadinha, enquanto as esposas enfrentavam uma chuva de? baratas!

É isso mesmo: presas em cabines, as mulheres eram submetidas a uma chuva de insetos a cada dois minutos enquanto os esposos respondiam perguntas como qual o nome da peça de cima da lingerie e como se chama a parte de pele retirada pela manicure. Cada competidor tinha um tempo máximo de oito minutos para completar a tarefa - resultando em até quatro enxurradas de baratas nas esposas.

Muitas mulheres não conseguiram lidar com a situação: enquanto Renata Dominguez e Márcia Fellipe, por exemplo, ficaram relativamente calmas, Deborah Albuquerque, Georgia Frohlich e Daniele Hypolito acabaram visivelmente abaladas durante e após a prova - mas quem realmente sofreu foi Mari Matarazzo, que entrou em pânico e acabou atrapalhando o esposo Matheus Yurley, que não conseguiu terminar a dinâmica a tempo.

No vídeo, que você confere abaixo, o rapaz chega a consolar a esposa - que mais tarde revela ter ficado em estado de choque depois da prova, com medo de tirar a roupa e encontrar mais insetos.

Bebê Power?

Renata Dominguez, por outro lado, parece enfrentar uma emoção diferente: depois que a atriz teve um desejo um tanto quanto peculiar dentro do programa, os competidores passaram a especular que ela talvez esteja esperando um bebê!

Na noite da terça-feira, Renata foi até a cozinha acompanhada do marido Leandro Gléria e dos amigos Bibi Paolillo, Pimpolho e Daniella Hypolito para preparar uma travessa de abacaxi em pedaços cobertos por mel. Leandro, então, reclamou da quantidade de melado colocado pela esposa, que disparou:

- Ué, estou exagerando no tempero, o desejo não foi meu?

Pimpolho, então, sinalizou a possibilidade de que a companheira de confinamento estivesse grávida, o que animou Gléria:

- Podia vir, né?

A atriz, no entanto, afastou a possibilidade:

- Calma, gente, não está atrasado não. Magina, se engravido aqui, todo mundo vai saber no mesmo dia!

Será que teremos um bebê Power nesta edição?