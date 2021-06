Igreja Matriz de Santo André promove Drive-Thru Junino com delivery

Da Redação



02/06/2021 | 13:50



A Igreja Matriz de Santo André celebra o mês junino com quermesse no modelo drive-thru e sistema delivery. Com viés solidário, sua programação inicia-se nesse primeiro final de semana e vai até o final do mês (05 e 06; 12 e 13; 19 e 20; 26 e 27/06).

Por conta da pandemia da Covid-19, a tradicional quermesse, que costuma atrair centenas de pessoas, será realizada no formato de drive-thru, como já foi feito no ano passado e acontecerá da mesma forma, seguindo, inclusive, todos os protocolos sanitários de segurança.

A partir das 18h deste sábado quem aprecia a festa vai poder aproveitar o cardápio já conhecido com quitutes tradicionais como a “Fogazza da Matriz” e o “Lanche de Calabresa” sem sair do carro. Os pedidos do Drive-Thru devem ser realizados de forma antecipada pelo site da paróquia: www.igrejamatrizsa.com/quermesse-drive-thru, ou pelos telefones: WhatsApp (11) 98228-0148 / Fixo (11) 4436-4798 até a sexta-feira que antecede a data de retirada ou entrega dos pedidos do final de semana.

Os valores arrecadados com as vendas das guloseimas juninas, serão revertidos para obras assistenciais da paróquia. Atualmente a igreja atende mais de 200 famílias migrantes e outras 200 famílias atendidas mensalmente pela ação social da igreja.