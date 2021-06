Sem Juliette Freire, Luan Santana grava videoclipe com outra morena

02/06/2021 | 13:11



Após Juliette Freire, campeã do BBB21, ter negado o convite para ser a morena do novo videoclipe de Luan Santana, o cantor decidiu escolher uma nova participante para o trabalho.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a escolhida foi a modelo norte-americana Natalia Barulich, ex-namorada de Maluma e que teve também um affair com Neymar Jr. Essa é a primeira vez que a modelo vem para o Brasil, e Luan pretende mostrar mais do país para ela antes que ela retorne para os Estados Unidos.

Ainda segundo a colunista, o clipe começou a ser gravado na última terça-feira, dia 1º, por volta das 19 horas. O local selecionado foi um prédio histórico de um banco em São Paulo. A produção esperou os funcionários deixarem o local antes de começarem as gravações.

No Instagram, Luan Santana compartilhou alguns registros do momento e escreveu:

Minha morena.