Lance Bass, ex-NSYNC, está esperando gêmeos ao lado do esposo

02/06/2021 | 13:11



NSYNC júnior em dobro? Isso mesmo! Lance Bass, ex-integrante do grupo musical, vai ser papai de gêmeos ao lado do marido Michael Turchin! De acordo com a revista People, o casal revelou que decidiu optar por uma barriga de aluguel para gerar seus filhos, um menino e uma menina, que devem nascer em novembro de 2021. Em conversa exclusiva com o veículo, os dois falaram sobre as dificuldades pelas quais passaram até que a gestação se concretizasse:

- Tem sido uma grande jornada. Passamos por nove doadoras de óvulos diferentes, o que é raro. Quando estávamos grávidos no ano passado, nossa barriga de aluguel abortou enquanto estava grávida de gêmeos. É meio chato, porque quando você descobre que está grávido, quer comemorar com sua família. Você já começa a planejar o futuro deles em sua cabeça, mas estávamos com tanto medo porque não queríamos passar pela dor de perdê-los novamente.

Lance e seu esposo ainda falaram sobre a vontade de ter um casal de gêmeos, e entregaram que pretendem homenagear membros de suas famílias com os nomes das crianças:

- Sempre soubemos que queríamos pelo menos dois filhos, seria bom ter um menino e uma menina só para sentir as experiências de criar os dois ou o que quer que eles acabem sendo. Nós pensamos em muitos nomes. Estamos muito determinados sobre como pensamos que vamos chamá-los. Pode mudar em outubro, mas agora estamos olhando para nomes de família. Nós gostamos de nossos outros nomes, também nossos avós têm nomes realmente ótimos.

Tem como ser mais fofo?