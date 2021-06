Virginia Fonseca deixa a maternidade com Maria Alice nos braços e ao lado de Zé Felipe: Hora de ir pra casa

02/06/2021 | 13:10



Virginia Fonseca deixou a maternidade nesta quarta-feira, dia 2, com a filha, Maria Alice, nos braços. No Instagram, a influenciadora digital publicou foto em que aparece com a bebê e ao lado do marido, o cantor sertanejo Zé Felipe.

Hora de ir para casa, escreveu a mamãe de primeira viagem.

Para a saída da maternidade, Maria Alice surgiu com um lookinho todo vermelho, enquanto a mamãe apostou em um vestido mais despojado.

Nas redes sociais, Virginia e Zé tem compartilhado cada momento da chegada da primeira filha, assim como foi durante toda a gestação. No Instagram Stories os dois até declararam que já estariam pensando em uma nova gravidez.

- Será que vem outra Maria? Acha que o próximo é Maria?, questionou ele sobre o sexo do próximo bebê.

Virgina então disparou:

- Não sei. Todo mundo fala que vem José, mas acho que vem outra Maria.

Zé ainda aproveitou para elogiar a companheira:

- Coisa mais linda do mundo. Te amo, viu? Essa menina aqui é boa mãe, disse.

E Virginia agradeceu e também fez elogios:

- E você é um bom pai. Um ótimo pai!

Mostrando que é um papai babão, Zé tem compartilhado também momentos da pequena e ainda aproveitou para fazer uma montagem comparando a semelhança de Maria Alice com uma foto dele na infância.

Em outra publicação, Virginia aproveitou para mostrar como está seu corpo nos primeiro dias do puerpério.

Dois dias pós parto, escreveu, exibindo a região da barriga ainda inchada por conta da cesárea e com fitas adesivas usadas para aliviar tensão muscular e melhorar a circulação.