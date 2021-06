Jennifer Lopez e Ben Affleck são vistos aos beijos e estariam vivendo um relacionamento sério: Eles não querem mais se esconder

02/06/2021 | 13:10



Os saudosos fãs de Bennifer - nome dado ao casal Ben Affleck e Jennifer Lopez - podem comemorar: ao que tudo indica, os dois já estariam em um relacionamento sério e tendo conversas sobre um futuro juntos! É o que afirma o site da revista People, cujas fontes entregam que os pombinhos estão dispostos a fazer o relacionamento funcionar - mesmo que isso inclua constantes viagens de um lado a outro dos Estados Unidos.

De acordo com as informações do portal, a cantora de 51 anos de idade teria viajado para Los Angeles a negócios no último fim de semana, dias 29 e 30 - mas a longa trajetória também teria sido motivada pela vontade de encontrar o ator, que mora na costa oeste do país norte-americano. A notícia vem pouco tempo depois que Ben foi flagrado ao lado de J.Lo em uma casa em Miami, na costa leste, onde a atriz mora - e parece que essas viagens serão bem frequentes na vida do casal:

- Eles continuarão a viajar de ida e volta entre Los Angeles e Miami. Eles são muito felizes juntos. Eles estão se divertindo e querem passar o máximo de tempo possível juntos.

Com isso, as aparições dos dois como um casal devem ficar cada vez mais frequentes: a People conta que o par chegou a ser flagrado em uma academia no período em que ficaram em Miami, e que não houveram tentativas de disfarçar o romance:

- Eles estavam de mãos dadas, se abraçando, se beijando. Eles não estavam tentando esconder o fato de que estavam juntos. Eles gostam muito um do outro e estão juntos. Este não é um relacionamento casual. Eles estão levando isso a sério e querem que seja duradouro.

O suposto casal, inclusive, não teria problemas em conversar com fãs e com anônimos com os quais convivem no dia a dia, como relata a fonte:

- Sinceramente, eles são pessoas muito legais. Ninguém fica parado perto deles na academia dizendo: Não se aproxime deles. Ninguém os incomoda; todos são respeitosos. Todos a amam. Todas as mulheres estão examinando Jen e sua rotina porque ela é tão incrível e é tão forte.

Ao que tudo indica, pode ser que Affleck e Lopez façam muito em breve um anúncio oficial sobre o relacionamento, já que o par estaria até mesmo fazendo planos para o futuro:

- Eles não querem mais se esconder. Ambos estão entusiasmados com o relacionamento. Eles querem ter certeza de que farão tudo o que puderem para que esse relacionamento funcione. Jennifer está incrivelmente feliz. Ela sente que pode ser ela mesma perto de Ben. Eles lentamente estão começando a falar sobre o futuro.

Enquanto isso?

Mas, enquanto o anúncio oficial do namoro não vem, os fãs podem aproveitar os vários momentos nos quais o casal é flagrado junto! De acordo com o Page Six, os dois foram vistos em meio a um jantar romântico em Hollywood na noite da última segunda-feira, dia 31 - e realmente não tentaram esconder a troca de carinhos!

A publicação conta que o par ficou de mãos dadas dentro do restaurante, além de ser visto abraçado e com os braços em volta da cintura um do outro em diversos momentos - sendo que J.Lo teria até mesmo descansado a cabeça no amado por algum tempo! A dupla ainda teria deixado o local no carro de Affleck - e testemunhas alegam que havia uma terceira pessoa com o casal, acomodada no banco traseiro.

O E! News ainda informa que os dois estavam acompanhados do empresário da cantora, Benny Medina, e da produtora de cinema Elaine Goldsmith-Thomas. Isso, no entanto, não teria deixado o possivel casal menos à vontade em expressar afeto um pelo outro:

- Ben passou o braço em volta de Jennifer durante o jantar e eles não se intimidaram em ser afetuosos. Ele parecia ótimo e muito feliz. Ela também parecia feliz e continuou se apoiando nele. Eles pareciam muito confortáveis e relaxados juntos. Ele se relacionava bem com os amigos dela e parecia muito confortável conversando com eles. Todos eles deram muitas risadas e se divertiram muito.

Indireta?

Enquanto Ben e Jen parecem desfrutar bastante do tempo que passam juntos, uma terceira pessoa pode não estar tão feliz com a situação: se trata de Alex Rodriguez, ex-noivo da cantora e com quem ela rompeu em abril de 2021 - pouco tempo antes de ser flagrada pela primeira vez ao lado de Affleck.

De acordo com o Page Six, depois que o novo casal voltou de uma viagem romântica em Montana, Alex teria publicado no Stories de seu Instagram uma suposta indireta, afirmando ter eliminado de sua vida aquilo que não acrescenta em seu futuro:

Estou prestes a entrar em um novo começo em minha vida. Qualquer coisa que não me sirva está sendo eliminada da minha vida. Nova energia está surgindo. Novos níveis estão sendo desbloqueados para mim mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Estou sendo paciente e sei que esta nova fase da minha vida está chegando.

Vish!