Andressa Suita mostra Gusttavo Lima na cama e filhos roubam a cena

02/06/2021 | 12:10



Andressa Suita e Gusttavo Lima nunca falaram sobre terem se reconciliado após o fim do casamento, anunciado no fim de outubro de 2020 após uma decisão do cantor. Mas há alguns meses eles dão indícios de que estão juntos outra vez, e na última terça-feira, dia 2, a influenciadora digital deu mais uma pista de que tudo está bem entre eles, já que mostrou no Instagram Stories a rotina de uma manhã em família.

Andressa filmou o cantor sertanejo sendo acordado pelos filhos, Gabriel e Samuel, de três e dois anos de idade, respectivamente.

Os melhores despertadores da vida, derreteu-se ela, exibindo Gusttavo ainda deitado na cama enquanto os filhos tentam acordá-lo.