Chumbo relembra momentos difíceis do No Limite: - Pior hipotermia que eu já tive na minha vida

02/06/2021 | 12:10



Na última terça-feira, dia 1º, Chumbo foi eliminado do programa No Limite ao pedir para deixar a atração por problemas de saúde, e nesta quarta-feira, dia 2, ele esteve no Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre o reality show e opinou sobre como as estratégias devem ser feitas:

- A estratégia é montada por um time, tem que passar a estratégia por todo mundo.

Chumbo opinou sobre a presença das mulheres no jogo:

- Acho que a gente escuta bastante as meninas em todos os momentos, só que são questões que a gente tem que avaliar em time, em consenso, todo mundo.

O ex-BBB afirmou que um dos momentos mais difíceis no reality foi encarar o frio:

- A questão do frio, eu já estava debilitado. Parecia que o vento batia direto no meu osso. Não estava sentindo mais o pé, não sentia mais a mão, ali foi no limite mesmo. Foi a pior hipotermia que eu já tive na minha vida, e um dos piores frios que eu já passei na minha vida. Nunca tinha passado esse frio, nunca pensei que o pior frio da minha vida seria no Ceará.

Fátima perguntou qual foi o limite que ele teve que enfrentar:

- Meu limite foi muito fisiológico, meu corpo apontando os meus limites. Já entrei no No Limite sabendo da minha gastrite, eu sabia que seria um empecilho.

Por fim, ele concluiu dizendo que o programa serviu como um aprendizado:

- O maior aprendizado que a gente tem no No limite é o autoconhecimento. Aquele autoconhecimento que você conhece os seus limites, as suas barreiras, mas você também sabe que você pode ser muito mais e crescer muito mais.