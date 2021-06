Cidade americana oferece US$ 10 mil e uma bike para quem se mudar para lá

Paulo Basso Jr.

A pequena cidade americana de Bentonville, no Arkansas, resolveu fazer uma campanha inusitada para atrair novos moradores: quem tiver um trabalho remoto consolidado e topar mudar-se para lá em até seis meses pode se qualificar a um programa que oferece US$ 10 mil e uma bike para os selecionados.

Paulo Basso Jr. Bentonville, no noroeste do Arkansas

O objetivo da iniciativa é aproveitar a onda do home office impulsionada pela pandemia de covid-19 para incrementar a economia local. A vantagem para os imigrantes, além do incentivo financeiro, seria viver em uma das regiões com maior renda per capta dos EUA, que vem evoluindo muito nos últimos anos.

A cidade, por sua vez, visa impulsionar o comércio local sem tirar empregos de quem já vive por lá, bem como recolher impostos imobiliários e, após reunir um conjunto maior de trabalhadores qualificados, atrair startups e empresas maiores no futuro.

Brasileiros também podem ir à cidade americana

Mais de 30 mil pessoas se qualificaram até o momento para o programa, chamado Life Works Here. Na primeira fase, 12 candidatos foram selecionados.

Até mesmo brasileiros podem encarar a aventura na cidade americana, desde que contem com todos os documentos para morar legalmente nos EUA. Além disso, é preciso ter um trabalho remoto consolidado por pelo menos dois anos e disponibilidade para mudar-se em até seis meses. Qualquer serviço pode ser enviado para análise, mas as autoridades locais dão preferência para quem atua nas áreas batizadas como STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática).

Paulo Basso Jr. Trilha do museu Crystal Bridges, em Bentonville

Uma vez escolhido, o profissional deve morar pelo menos um ano em Bentonville ou algum outro destino nos arredores, no noroeste do Arkansas, para receber o montante prometido. De cara, 25% do valor é depositado na conta de quem é selecionado, além de um voucher de US$ 600 para comprar uma bicicleta. A partir daí, US$ 500 são enviados mensalmente por um ano. Ao final do período, quem cumprir todas as regras recebe mais US$ 1.500.

Não há incentivo extra de moradia. Porém, após estabelecer residência por lá, as pessoas selecionadas podem até arrumar um emprego na região ou mudar o ramo de atividade remota sem sofrer prejuízo em relação ao prêmio.

Terra do Walmart

Paulo Basso Jr. Museu do Walmart, na cidade americana

O projeto Life Works Here conta com um investimento inicial de US$ 1 milhão concedido pela Walton Family Foundation. Steuart e Tom Walton, os principais nomes por trás da fundação, são herdeiros da rede Walmart, cuja sede fica em Bentonville.

Maior empregador privado do mundo, o grupo varejista é um dos grandes responsáveis pela economia do noroeste do Arkansas, com projetos voltados, inclusive, para o turismo. Situada na bela região montanhosa de Ozark, que ficou famosa graças à série homônima da Netflix, Bentonville abriga um dos maiores museus de arte dos EUA, o Crystal Bridges.

Quem vai à região também encontra muitos parques, um museu dedicado à história do Walmart, restaurantes regionais e de redes famosas, shopping, cafés modernos, praças charmosas e um hotel-butique chamado 21c.

Paulo Basso Jr. Cidade americana conta com cafés moderninhos, como o Onyx Coffee Lab

A cidade americana se intitula ainda como a capital mundial da mountain bike. Dela, parte um intrínseco sistema de trilhas com 260 km pavimentados e 518 km de corredores de terra que a conectam com outros municípios do noroeste do Arkansas (e isso representa apenas um quarto do projeto ciclístico previsto para a região, também apoiado pela família Walton).

Ganhar uma bike para viver e se transportar por lá, portanto, pode vir bem a calhar. Ainda mais se ela vier acompanhada de US$ 10 mil.