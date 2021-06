Ibovespa tenta buscar 129 mil pontos ainda motivado por crescimento econômico

02/06/2021 | 11:51



Mesmo após recordes diários e de fechamentos recentes, o Ibovespa ainda encontra algum fôlego para avançar, mirando o 129 mil pontos, repercutindo ainda o crescimento acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do País no primeiro trimestre. Porém, a alta do índice brasileiro é moderada, em sintonia com o desempenho também discreto em Nova York, e também por conta do feriado de amanhã no Brasil.

"Ainda pega carona no PIB, tem fluxo positivo de estrangeiros. Temos de observar se ruídos políticos irão atrapalhar, assim como a visão de alguns de que o crescimento econômico deve-se a uma inflação elevada", avalia Luiz Roberto Monteiro, operador de mesa institucional da Renascença.

O PIB brasileiro registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, acima da taxa média de 0,70% esperada pelo mercado, informou ontem o IBGE, o que provocou uma série de revisões nas estimativas para o crescimento deste ano, que já beiram 5,50%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB apresentou alta de 1,0%.

Em meio a esse quadro positivo, uma série de empresas têm anunciado captações. A Petrobras anunciou captação de títulos de dívida externa (bonds) com vencimento em 30 anos, ou 2051, com utilização dos recursos para a recompra de até R$ 2,5 bilhões em títulos emitidos no exterior, informa o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O papéis da estatal subiam em torno de 1%. Já a CSN informou ao mercado nesta manhã que se reunirá com investidores, por meio de videoconferência, para apresentar uma captação de bonds de 10 anos, informaram fontes. As ações, por sua vez, cediam 1,75%, em dia de realização de lucros.

Em segundo plano, por ora, fica o recuo da produção industrial em abril, de forma que não impede o índice brasileiro de prosseguir em alta, após uma sequência de cinco pregões seguidos de valorização e de novas máximas. Ontem, subiu 1,63%, aos 128.267,05 pontos, perto do ponto mais elevado do dia (128.363,49 pontos). Às 11h28, tinha elevação de 0,48%, aos 128.883,80 pontos, na máxima.

A valorização do minério de ferro negociado em Qingdao, na China, que fechou em alta de 0,25%, a US$ 209,19 a tonelada, assim como também avançou a matéria-prima no mercado futuro (2,8%, em Dalian), dão força para as ações da Vale (0,50%), enquanto os papéis de siderúrgicas realizam. O petróleo, por sua vez, sobe em torno de 1% no exterior, após a Opep+ decidir seguir com o plano de elevar sua produção cautelosamente em junho e julho em meio a expectativas de forte recuperação da demanda pela commodity nos EUA e na Europa. Já

Os papéis da Eletrobras tinham ganhos moderados, em torno de 0,40%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), confirmou ontem, 1º, a indicação de Marcos Rogério (DEM-RO) como relator da Medida Provisória que permite a privatização da Eletrobras. Essa informação foi antecipada pelo Broadcast no dia 20 de maio.

Depois do crescimento surpreendente do PIB no primeiro trimestre ante o quarto, a produção industrial caiu 1,3% em abril ante março, mas subiu 34,7% em relação a abril de 2020. O dado mensal foi pior que a mediana (-0,2%) das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo variava entre queda de 3,2% e alta de 1,5%. Na comparação interanual, as estimativas iam de expansão de 12,10% a 42,10%, com mediana positiva de 36,10%.

A despeito do recuo, o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, disse em análise matinal a clientes que a queda da produção industrial reflete os efeitos da segunda onda de covid-19 no País, mas deve alterar pouco a percepção de risco do País.

Contudo, economistas têm alertado para alguns fatores desfavoráveis que podem limitar a retomada econômica no segundo trimestre, como a crise hídrica, o que já tem se refletido em algumas ações na B3.

Porém, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afastou, ontem à noite, a chance de a crise energética escalar e causar racionamento no Brasil, tal qual aconteceu em 2001. Hoje, as ações de energia sobem na B3.

Por ora, o giro financeiro estava em R$ 13,4 bilhões, com projeção de fechar o pregão em R$ 73 bilhões, nível acima da média em torno de R$ 30 bilhões. Contudo, como amanhã a Bolsa fecha por causa do feriado de Corpus Christi, o giro pode reduzir à tarde. Além disso, tem a agenda externa, como discursos de membros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e divulgação do Livro Bege, que traz um resumo da economia americana.

Em tempo: em maio, o fluxo de investimentos externos na B3 foi positivo em R$ 12.200.122, elevando o acumulado ano para R$ 31.380.290, conforme fontes.