Pix e WhatsApp Pay: veja como fugir de golpes nesses sistemas de pagamentos

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/06/2021 | 11:48



Com o aumento do uso de Pix e WhatsApp Pay, esses sistemas de pagamento entraram na mira de golpistas. A maior parte deles, claro, usa esquemas de engenharia social para enganar usuários e roubar o que encontrar pela frente – dinheiro, credenciais, informações pessoais.

Não importa a plataforma ou a tecnologia – seja Pix e WhatsApp Pay, seja internet banking ou mesmo e-mail fraudulento –, a segurança sempre deve começar do lado do usuário e a principal arma é informação aliado à dica “desconfie sempre”.

De acordo com o advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital, os cuidados mais comuns ainda são os mais eficazes para se proteger. Entre eles:

Tomar cuidado ao acessar sites pouco conhecidos

Não clicar em links duvidosos

Não fornecer dados desnecessariamente

Não enviar fotos de documentos

Não acreditar em promoções com produtos com valores muito abaixo dos praticados no mercado

Não transferir dinheiro aos contatos sem antes confirmar a procedência do pedido

“É preciso frisar que ao receber uma ligação de instituições bancárias pedindo dados, a pessoa deve desligar e retornar a ligação para a sua agência, a fim de confirmar se a ligação partiu realmente do banco onde é correntista”, aponta o especialista.

Golpes no Pix e WhatsApp Pay

O senso comum também acha que golpes são dados basicamente em quem tem dinheiro. Isso é um engano.

“Crimes financeiros são dados em todas as faixas de renda e as vítimas podem ter saldo no banco ou não”, aponta Gomes Junior. “Golpes no INSS obrigam, por exemplo, a Previdência Social a exigir a prova de vida. Fraudes atingem massivamente bolsa família, auxílio emergencial e outros programas para pessoas de menor renda”.

A seguir, o 33Giga lista cinco cuidados adicionais para aumentar sua segurança quando o assunto é Pix e WhatsApp Pay (e em outras plataformas):

Comportamento: mantenha-se atento e, a princípio, não clique em nada sem checar a procedência.

Senhas: não use senhas óbvias e não armazene essas senhas no celular ou computador. Seus equipamentos podem ser furtados, roubados ou invadidos e as senhas capturadas.

Redes sociais: a postagem de fotos de viagens, de veículos ou casas, etc. demonstram o padrão de vida e muitas vezes até o endereço. Jamais faça check in em sua própria residência, isso o torna localizável.

Aplicativos: além de utilizar a verificação em duas etapas para acesso, combine palavras chaves com seus contatos para comprovar a veracidade da mensagem.

Pagamentos: sempre que possível prefira pagar através de boletos bancários. Se for usar cartão de crédito, utilize-os para uma única compra, fornecido pela maior parte dos bancos.

No ano passado, o Pix passou a ser uma das alternativas para transferência de dinheiro e pagamentos instantâneos, permitindo transações 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. Obviamente, os golpistas passaram a mirar esse meio de pagamento eletrônico e a maioria das fraudes acontece por falha de vigilância.

“Não faça cadastro de Pix por contato telefônico – bancos não fazem isso. Não clique em links por WhatsApp, SMS ou e-mail de banco que supostamente direcionam para cadastro ou confirmação de Pix”, diz Gomes Junior. “Mesmo quando for transferir para conhecidos, faça um contato com a pessoa para verificar se ela não foi clonada.”

No WhatsApp Pay, função do aplicativo onde se pode transferir dinheiro, o processo é feito através do Facebook Pay. Ele conta com a proteção de PIN, biometria e token. Mas, como todo novo serviço, é objeto de armadilhas virtuais.

“Atente-se aos cuidados de sempre: não clicar em links desconhecidos – promoções e ofertas muito vantajosas –, não repasse códigos recebidos por SMS, evite fazer transações em redes públicas de internet e mantenha o WhatsApp sempre atualizado com a última versão”, finaliza o advogado.