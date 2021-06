Gravações do programa de Dony De Nuccio no SBT foram suspensas após suspeita de caso de Covid-19

02/06/2021 | 11:10



Após a suspeita de um caso de Covid-19, as gravações do novo programa do SBT, Te Devo Essa Brasil, comandado por Dony De Nuccio, foram suspensas no último fim de semana. Isso porque um maquiador acabou testando positivo para a doença, fazendo com que as gravações do último domingo, dia 30, não pudessem acontecer.

A assessoria de imprensa do SBT informou que o teste do funcionário, na verdade, deu falso positivo para a doença. Em um primeiro momento, o maquiador fez um teste rápido na própria emissora, que marcou o resultado positivo. Novos exames foram feitos, desta vez no Hospital Albert Einstein, e revelaram que o resultado era negativo para o coronavírus.

A assessoria ainda informa que, como o resultado falso positivo foi dado no próprio domingo, as gravações do programa já foram retomadas na última segunda-feira, dia 31.