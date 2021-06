Tiago Abravanel se pronuncia após fala de sua tia, Patrícia Abravanel, ser apontada como homofóbica: - Não dá pra passar a mão na cabeça

02/06/2021 | 11:10



Patricia Abravanel deu o que falar na manhã da última terça-feira, dia 1, depois que uma de suas falas foi considerada homofóbica quando a apresentadora decidiu repercutir a polêmica acerca de Rafa Kalimann e Caio Castro. Com isso, algumas celebridades acabaram comentando o assunto, entre elas próprio sobrinho, Tiago Abravanel.

O ator, que é homossexual, publicou um vídeo em seu Instagram para falar do assunto e admitiu que ficou incomodado com a situação:

- Vamos falar sobre um assunto delicado. Hoje minha tia, a Patrícia Abravanel, fez um comentário no programa que me pegou de um jeito que não ficou legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro antes de ontem. Eles postaram um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. Isso gerou algumas retratações deles e aí, a Patrícia e o Gabriel Cartolano comentaram.

Em seguida, o cantor apontou que há certas coisas que não são passíveis de opinião, como é o caso da orientação sexual de um indivíduo, e que tentar opinar sobre isso é um ato homofóbico:

- Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você. Se você quer café ou chá ou se você gosta de doce ou salgado, isso é opinar. A orientação sexual do outro não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim, então, não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina em relação a isso... Esse é um ato homofóbico.

Tiago ainda falou sobre as afirmações feitas por sua tia de que a comunidade LGBTQIA+ deveria ter mais paciência com as pessoas e suas declarações, já que muitos foram criados dentro de uma lógica conservadora e têm dificuldades em educar os filhos do modo correto. O rapaz destaca as violências sofridas pelas pessoas desse grupo, e aponta que não há tempo de explicar que relações homoafetivas devem ser respeitadas durante uma agressão:

- Eu acho, tia, que não é uma questão de tolerância, não é uma questão de calma, porque as pessoas sofrem com isso. As pessoas morrem por conta disso. E isso é muito sério. Não dá tempo de explicar. A gente precisa sim falar, a gente precisa sim se colocar, a gente precisa sim questionar. Com respeito, com sabedoria. Esse movimento precisa acontecer. Não é uma questão de eu vivi numa sociedade assim, eu tive uma educação mais conservadora, a gente está em 2021. Não dá mais tempo. E se tem alguém que precisa aprender, essa pessoa precisa correr atrás de aprender, e não a gente que sofre correr atrás para ensinar.

Por fim, Tiago Abravanel ainda mandou um recado para a tia, destacando que está a disposição para conversar e explicar mais sobre o assunto, mas destacando que é necessário assumir a responsabilidade pelo que foi dito:

- Se você quiser me ligar e perguntar qualquer coisa que você queira, você pode me ligar. Eu vou te explicar com calma, com todo o carinho do mundo. Mas a partir do momento que você vai pra televisão ao vivo e fala o que você acredita ou aquilo que você bem entende, você é responsável por aquilo, não dá pra passar a mão na cabeça. Dá, sim, para apontar, você reconhecer seu erro e você escutar, discutir, perguntar, isso dá. Agora, não dá pra achar que isso, que a gente tem que ser mais calmo pra escutar. Se você tem vontade de saber, procure saber, vá atrás, essa responsabilidade é sua, entende? Você como comunicadora tem essa responsabilidade, e como cidadã você tem essa obrigação, certo?