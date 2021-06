Soundcore Life Dot 2: fone sem fio tem autonomia de bateria de 100 horas

Sérgio Vinícius

Acaba de chegar ao mercado o fone de ouvido wireless Anker Soundcore Life Dot 2. Sem fio, bluetooth e resistente a água, ele está disponível na loja oficial da empresa e tem preço sugerido de R$ 599 (ou R$ 539,10, para pagamentos via Pix).

Entre os destaques do fone de ouvido wireless Anker Soundcore Life Dot 2, de acordo com a fabricante, está na autonomia de bateria. São 8 horas que podem chegar a 100 horas, com seu estojo carregador quatro vezes mais rápido que os convencionais.

O fone tem ainda recurso de carregamento rápido. Ele precisa de dez minutos para proporcionar mais uma hora e meia de música, por exemplo.

Quanto à qualidade sonora, ainda de acordo com a Anker, o modelo oferece tecnologia True Wireless Stereo (TWS). Com isso, o gadget TWS oferece drivers dinâmicos de 8mm que entregam um som balanceado, com 40% mais graves e 100% mais agudos.

O Anker Soundcore Life Dot 2 tem ainda airwings em silicone macio e em três tamanhos diferentes, que se adaptam ao tamanho e formato das orelhas. O modelo conta com microfone, tem tecnologia push and go (que facilita o pareamento com outros dispositivos bluetooth) e permite mudar a função e usar os dois fones de ouvido ou um único lado – recurso para ouvir música e fazer chamadas.

Abaixo, veja mais detalhes e o material promocional do Anker Soundcore Life Dot 2.